Israel Vallarta seguirá en la cárcel esperando sentencia; Defensoría apelará decisión

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco y que fue detenido junto a la ciudadana francesa Florence Cassez en 2005, permanecerá en el Altiplano luego de que una Jueza rechazó modificar la medida de prisión preventiva.

En la audiencia de revisión de medida cautelar, Sonia Lilia Rodríguez Zetina, Jueza Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la ciudad de Toluca, determinó no modificarla.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que lleva el caso de Israel Vallarta, detalló que luchará porque se respete la presunción de inocencia y se investigue la tortura del la que fue víctima, por lo que apelará la decisión.

Ayer, Israel Vallarta solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que interviniera a su favor frente al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que se desestime su proceso, que acusa, es ilegal al estar lleno de irregularidades.

Israel Vallarta fue detenido junto a su entonces pareja, Florence Cassez, en un montaje —transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca— que se atribuye Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos superpolicías de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón​​. A ambos, a Vallarta y a Cassez, se les acusó de ser parte de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, mediante una serie de irregularidades en el proceso que se han ido develando como han sido la fabricación de pruebas, la falsificación de declaraciones, la obtención de declaraciones por medio de tortura así como otras violaciones de derechos humanos.

Cassez fue liberada en 2013 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le otorgó un amparo liso y llano al determinar que se violaron sus derechos humanos y que el montaje televisivo, presuntamente ideado por García Luna y Cárdenas Palomino, influyó en el proceso legal. Su caso llevó a una disputa diplomática entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

En todo este tiempo es poco lo que se ha dicho de Israel Vallarta y, aún menos, lo que ha podido declarar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que presos sin sentencia y que habían sido recluidos a través de tortura salieran en libertad. No obstante, la Secretaría de Gobernación ha dicho en distintas ocasiones que Vallarta no puede beneficiarse de esta medida porque enfrenta otro proceso de secuestro, el de una joven, cuyo testimonio ha sido desestimado por la familia y que ha sido puesto en duda por el reciente documental de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, ya que formaría parte del mismo montaje.

“Ya son 17 años el próximo sábado, espero y no, pero el próximo sábado ya se cumplen 17 años de que fui falsamente detenido, arbitrariamente detenido, y pues sigo sin sentencia, no me pueden decir si soy inocente o culpable aunque yo ya demostré en todos esos años mi total, plena, completa y única inocencia, la verdad, no la mía, la verdad existente, no la histórica, la única verdad, pero la moneda está en el aire”, expuso.