La cantante Taylor Swift es nombrada la “Persona del Año” por la revista Time

Nueva York/Ciudad de México, 6 de diciembre (AP/SinEmbargo).- ¿Se acabó el año de Taylor Swift? Todavía no.

La revista Time nombró a Swift como su “Persona del año” el miércoles, una semana después de que Spotify anunciara que era la artista más reproducida en la plataforma de streaming.

Swift fue elegida entre un grupo de nueve finalistas que incluía a Barbie, el rey Carlos III y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, entre otros.

Su año incluyó la muy popular gira de conciertos “Eras Tour” y la película filmada en algunas de sus presentaciones, el lanzamiento de su álbum “1989” versión Taylor y su llamativa relación sentimental con el tight end de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Swift incluso es objeto de estudio en cursos universitarios.

El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski fue la persona del año de Time en 2022.

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical como compositora y cantante a los 14 años, y en el 2005 fue firmada por la disquera Big Machine Records.

Desde entonces, su carrera ha ido cuesta arriba. Aunque originalmente se inclinó por el género Country, pronto su música fue influenciada por otros géneros, como el Pop y el Rock. En 2008 publicó el disco “Fearless”, el cual contiene éxitos como “Love story” y “You belong with me”.

Entre su discografía también destacan los álbumes “Speak Now”, del 2010; “Red”, el cual incluye la primera canción de Taylor que encabezó el Billboard Hot 100: “We are never ever getting back together”; y “1989”, en donde vienen las canciones “Shake it off” y “Blank space”.

Durante este año, Taylor llevó a cabo el “Eras Tour”, una gira que comenzó en marzo con un concierto en Glendale, Estados Unidos, y culminará el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá. En total, Taylor presentará 151 espectáculos en América del Norte, América Latina, Asia, Oceanía y Europa.

Durante el primer día de preventa, la gira vendió 2.4 millones de entradas, la mayor cantidad vendida por un artista en un solo día.

Además, Billboard reportó que para diciembre de 2022, “The Eras Tour” ya había recaudado alrededor de 554 millones de dólares y proyectó una recaudación final de la etapa norteamericana de 591 millones de dólares, cifra que sobrepasa el récord de Madonna por la gira femenina más exitosa en la historia a nivel internacional, con 407 millones recaudados durante el “The Sticky & Sweet Tour”.

.@samlansky has such a wondrous way with words, and I’ve loved reading his pieces for over a decade. If you’ve ever been around him, you know he’s just the best type of person: Curious. Interested. Hilarious. Intriguing and intrigued. I have tRuSt iSSueS when it comes to… pic.twitter.com/kAgIIcPI1f

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023