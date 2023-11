Fan muere durante show de Taylor Swift en Brasil; “estoy devastada”, dice la artista

Río de Janeiro, 18 de noviembre (AP).- Una fan de Taylor Swift, de 23 años, murió el viernes por la noche durante el concierto del Eras Tour de la cantante en Río de Janeiro, informaron los organizadores del evento en Brasil. Fans y políticos reaccionaron con indignación.

No se dio a conocer la causa de la muerte de Ana Clara Benevides Machado. La Fiscalía de Río inició una investigación criminal y dijo que se estaba examinando el cuerpo de Benevides.

Los asistentes al concierto dijeron que no se les permitió entrar con botellas de agua al Estado Olímpico Nilton Santos a pesar de las temperaturas altísimas, y las autoridades federales anunciaron que en los futuros conciertos habrá agua gratuita disponible.

En una nota manuscrita publicada en su cuenta de Instagram, Swift dijo que tenía el “corazón destruido”.

La empresa organizadora del espectáculo, Time4Fun, dijo que Benevides sintió un malestar y fue atendida por los paramédicos. La llevaron al centro de primeros auxilios del estadio y luego a un hospital, donde murió una hora después, según el comunicado.

La temperatura máxima diurna en Río el viernes fue de 39.1 grados Celsius, pero la sensación térmica era mucho más alta.

La sensación térmica —que combina la temperatura y la humedad— llegó a 59° C el viernes por la mañana, la más alta que se haya registrado en Río.

Elizabeth Morin, de 26 años, que se mudó recientemente a Río desde Los Ángeles, dijo que la sensación dentro del estadio era como “estar en un sauna”.

Morin dijo que bebió mucha agua, pero vio “a mucha gente que parecía angustiada” y otros que “chillaban pidiendo agua”. Dijo que pudo conseguir agua desde el borde de la zona donde se encontraba, pero que era mucho más difícil acceder al agua en otras partes del estadio, “sobre todo si uno tenía miedo de perder su sitio”.

Durante el concierto, Swift hizo una pausa y pidió desde el escenario que llevaran agua a un grupo de personas que lograron llamar su atención, dijo Morin.

