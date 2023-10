Fanáticos de Taylor Swift toman los cines del mundo con su filme The Eras Tour

“Eras Tour ha sido la experiencia electrizante más significativa de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, dijo Swift en redes sociales cuando anunció el lanzamiento del largometraje.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Miles de admiradores de la cantante Taylor Swift abarrotaron las salas de cine alrededor del mundo para ver la proyección Taylor Swift: The Eras Tour, en donde también se escucharon los cantos de los fanáticos, como una forma de recordar la última gira de la artista.

Se trata de un largometraje que reúne tres conciertos que se llevaron a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el cual también es una oportunidad para que los fans que no lograron presenciar las presentaciones de Swift en vivo, puedan apreciar este espectáculo.

In a world full of chaos & uncertainty these kids are having the time of their lives and Hedge Funds are actively trying to take that away from them. #ApesNeverLeaving $AMC #TSErasTourFilm #TSTheErasTourFilm #TaylorSwift #TaylorSwiftTheErasTour #AMC pic.twitter.com/MU3a9C4p9R — ImNotACat (@imnotacatx) October 13, 2023

Durante las proyecciones es común ver a los fanáticos con coloridos outfits. También se dan la oportunidad de cantar y bailar, por lo que no es raro escuchar cuando entonan canciones como Willow, Love Story y Shake It Off.

i’m ready for round two of #TSTheErasTourFilm and i’m wearing the outfit taylor wore when i met her, right down to the shoes 😭 🫶🏻 🩷 pic.twitter.com/Ci2ioLSHlE — swiftie wins (@swifferwins) October 13, 2023

El largometraje en México aún se podrá apreciar este sábado, mañana domingo y el próximo fin de semana; el costo del boleto es de 198 pesos, y la palomera, así como el vaso de edición especial, están en 290 pesos.

Bejeweled is literally my favorite 💎 so fun how everyone was dancing💃 #TheErasTourFilm in Armenia!!! pic.twitter.com/p5Q1jPB0II — AugustHead💙 (@TaylorFan95) October 13, 2023

Desde el pasado mes de agosto, se dio a conocer que la gira Eras de Taylor Swift llegaría a los cines de todo el mundo.

La misma cantautora reveló que la película de concierto Taylor Swift – The Eras Tour se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 13 de octubre.

Having no irl Swiftie friends can be so lonely at times but watching the concert film surrounded by people who love Taylor just as much as I do was truly so special 🥹🫶🏻 pic.twitter.com/V4rMdxDuIM — aims 🦋 IS SEEING TAYLOR SWIFT (@shimmeringtay13) October 13, 2023

La cadena de cines AMC, anticipando una gran demanda por parte de los fanáticos de Swift, dijo que la película se proyectará al menos cuatro veces al día de jueves a domingos en todas sus sucursales en Estados Unidos.

“Eras Tour ha sido la experiencia electrizante más significativa de mi vida hasta ahora y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande”, dijo Swift en redes sociales.

– Con información de AP