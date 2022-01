El Presidente dice que hay “hasta extravagancias” en los gastos del órgano electoral

El Gobierno federal presentará en las próximas semanas un plan de austeridad sugerido al INE, para que con los ahorros que se plantearán pueda llevarse a cabo la consulta de Revocación de Mandato, informó AMLO; el mandatario apuntó contra salarios, asesores y otras “extravagancias”.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que se está revisando el presupuesto que ejerce el Instituto Nacional Electoral (INE) “aunque no sea de carácter vinculatorio”, porque tiene información de que hay “hasta extravagancias, empezando con los sueldos”.

El Jefe del Ejecutivo dijo que presentará un plan de austeridad al INE para generarle ahorros. Y aunque no es obligatorio que lo asuma, es la sugerencia de su Presidencia para que tenga dinero para organizar la consulta para la Revocación de Mandato. El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, afirma que ya se hicieron economías y que aún así falta dinero para ese ejercicio inédito, programado para este año.

“Tenemos información de que hay muchísimos gastos superfluos. Entonces, ¿por qué no se respeta la Constitución? Los consejeros ganan lo que gana el Presidente de México. Esto no es sólo, porque van a salir los tecnócratas a decir ‘es muy poco’. Pero no es un asunto cuantitativo, sino cualitativo. En un país con tanta pobreza y desigualdad no pueden haber sueldos excesivos: es inmoral. Puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libres 150, 160 mil pesos mensuales y, ¿cuánto fue el aguinaldo del Presidente de México Y el del INE? Pues mucho más”, dijo.

“Esto ayuda a entender”, agregó: “¿Trabaja él más que el Presidente de México? No, trabajamos igual, no hablemos de quién trabaja más. Por qué éstas diferencias. Eso es lo primero. ¿Qué no han leído y no conocen las enseñanzas de [Benito] Juárez de que el funcionario debe aprender a vivir en la justa medianía?”, agregó el Presidente mexicano.

“Entonces, sueldos en el INE. Asesores, ¿cuántos, cuanto cobran? Transparentar todo. Aquí lo vamos a hacer. Luego, la renta de vehículos. ¿No podemos hacer una disminución? Viáticos. Estoy pidiéndole a quien me está ayudando a hacer la revisión que vea si tienen gastos médicos especiales. El seguro de gastos médicos. Es un dinerón considerable. Nosotros ya quitamos eso en el Gobierno como parte de la austeridad”, señaló.

El 30 de noviembre, SinEmbargo dio a conocer que un ejército de asesores del INE, algunos de ellos con sueldos cercanos al del Presidente de la República, auxilian a los consejeros a cumplir sus funciones de organizar, legal e imparcialmente, la disputa por el poder en México. Son 262 los asesores del INE y sólo Lorenzo Córdova cuenta con 11 y cuatro de ellos reciben un sueldo mensual de 104 mil 885 pesos, 10 mil 854 pesos menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres asesores de Córdova ganan 96 mil 456 pesos; otros tres, 70 mil 485 pesos y sólo uno tiene la remuneración más baja, que es de 35 mil 386 pesos netos mensuales. Todos ellos gozan de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo de gastos funerarios.

El área del Consejero Presidente no es la única con esos servicios. En total, de acuerdo con el Directorio actualizado del INE, hay 262 asesores con distinta clasificación y que trabajan en distintas áreas. Cada uno de los consejeros tiene entre 10 y 15 asesores, con salarios netos que van desde los 88 mil 115 pesos hasta los 15 mil 476.

El pasado miércoles 17 de noviembre, Lorenzo Córdova dijo que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la Revocación de Mandato pero no pondrá en riesgo otros derechos políticos, derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales.

“Y hay que ver”, sostuvo López Obrador, “si tienen lo de la caja de ahorro, que era una prestación especial, y van ver cuánto va a salir. Si hay voluntad, de ahí van a haber suficientes recursos. Luego, quiénes son los proveedores de la credencial. Revisar eso, a quiénes les han dado siempre los contratos. Una revisión, todos tenemos que informar, y tiene que haber escrutinio público”.

“Les voy a presentar formalmente un programa de austeridad. En una semana seguramente lo tengo. Es el remedio y el trapito”, dijo el Presidente.

“La austeridad no es un asunto administrativo, es de principios. Se liberan muchos fondos para el desarrollo. No significa dejar sin recursos programas, es cortar el copete, el privilegio, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Presentaremos esta propuesta al INE, no con carácter obligatorio porque no tenemos es facultad, pero tenemos interés que se realicen la Revocación con casillas en todos los pueblos y que participen más del 40 por ciento”, dijo.

El 19 de noviembre, SinEmbargo publicó que en medio del recorte presupuestal que la Cámara de Diputados aprobó para el INE, el salario de Lorenzo Córdova quedó intacto. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, su percepción bruta anual quedó en 2 millones 487 mil pesos.

Esa cantidad de dinero cubre su sueldo y todas las prestaciones y bonificaciones de las que goza en su puesto. Y no sólo quedó intacto, sino que aumentó —en comparación con 2021— 9 mil 665 pesos. Las prestaciones a las que tiene derecho el consejero presidente del INE son: aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, prima quinquenal, seguro de vida institucional y seguro de gastos médicos mayores.