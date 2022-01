Cerca de mil menores son hospitalizados en EU en 24 horas, récord de toda la pandemia

Washington, 7 de enero (EFE/AP).- Alrededor de mil menores fueron hospitalizados el miércoles en Estados Unidos a consecuencia de la COVID-19, una cifra récord de ingresos diarios de pacientes infantiles desde el inicio de la pandemia.

Los datos del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dados a conocer este jueves revelan que 951 menores fueron hospitalizados el miércoles en todo el país tras casi triplicarse el número de ingresos infantiles en las últimas dos semanas a consecuencia de la variante Ómicron.

El anterior récord de ingresos infantiles se había alcanzado durante el pico de la ola causada por la variante Delta, en el verano de 2021, cuando casi 400 menores fueron hospitalizados en un día.

A fecha de hoy, más de 3 mil 100 menores están hospitalizados en Estados Unidos a consecuencia de la COVID-19.

Según la Academia Pediátrica de Estados Unidos, a fecha del 29 de diciembre de 2021, 6.5 millones de niños de 5 a 11 años de edad habían recibido al menos una dosis de las vacunas contra la COVID-19, lo que supone un 23 por ciento del total.

En los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, la cifra de vacunados parcialmente era de 15.6 millones, un 62 por ciento del total. Los que han recibido la pauta completa es 13.1 millones, un 53 por ciento.

Alrededor de 9.5 millones de niños entre 12 y 17 años no han recibido ninguna dosis de las vacunas.

En Estados Unidos, la población menor de 18 años se cifra en 72.8 millones de personas, un 22 por ciento del total del país.

El aumento de hospitalizaciones entre la población infantil y adolescente coincide con el regreso de los estudiantes a las aulas tras las vacaciones navideñas.

En los últimos días, las autoridades estadounidenses han tomado medidas para intentar aumentar la protección de los menores contra la pandemia.

El lunes, la Administración de Alimentos y Fármacos de EU (FDA, en inglés) aprobó el uso entre los menores de entre 12 y 15 años de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer.

Y ayer, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, en inglés), un órgano independiente que asesora a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), recomendó que se administre la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a los menores de entre 12 y 17 años.

Alrededor de cinco millones de adolescentes entre 12 y 15 años son candidatos para recibir la dosis de refuerzo, al haber cumplido el periodo mínimo de cinco meses desde que recibieron la pauta completa.

La preocupante tendencia entre los niños que son demasiado jóvenes para recibir la vacuna resalta la necesidad de que adultos y niños de mayor edad se vacunen para brindarles un entorno seguro, afirmó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), la doctora Rochelle Walensky.

Desde principios de diciembre, a medida que la altamente contagiosa variante Ómicron se propagaba a gran velocidad por todo el país, la tasa de hospitalización entre los menores de 5 años se ha disparado a más de cuatro por cada 100 mil menores. Eso se compara con la cifra previa de alrededor de uno por cada 10 mil niños de 5 a 17 años, según datos de los CDC.

En un comunicado, Walensky dijo que, si bien los niños aún tienen la tasa más baja de hospitalización de cualquier grupo de edad, “las hospitalizaciones pediátricas se encuentran en su tasa más elevada en comparación con cualquier punto previo de la pandemia”.

#Parents: Children ages 5 years & up should be vaccinated against #COVID19. Help your child manage their fear of needles so they don’t miss out on the protection COVID-19 vaccination offers: https://t.co/4IwnsIgYA5. pic.twitter.com/3GdSkOHhf6

— CDC (@CDCgov) January 6, 2022