Baja en ingresos reales de estadounidenses frena los de países de la OCDE; suben 0.2%

París, 7 feb (EFE).– Los ingresos reales en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentaron un leve 0.2 por ciento durante el tercer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior, lastrados por la caída del uno por ciento en Estados Unidos, informó este lunes la organización.

El nivel de los ingresos reales en los países de la OCDE era, al terminar septiembre pasado, un cuatro por ciento superior al nivel del cuarto trimestre de 2019, el último completo antes de la pandemia.

En cambio, el PIB per cápita en la zona OCDE sólo superó a su nivel prepandémico en un 0.1 por ciento en el tercer trimestre del año pasado.

