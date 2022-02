¿Nueva terapia? Descubren compuestos que inhiben proteína que replica el SARS-CoV-2

Barcelona (España), 7 feb. (EFE).- Investigadores de la Facultad de Química y del Instituto de Química Teórica y Computacional (IQTC) de la Universidad de Barcelona (noreste de España) descubrieron cinco moléculas de compuestos naturales que inhiben la proteasa principal -Mpro- del virus SARS-CoV-2, la proteína que ayuda al coronavirus a replicarse.

El trabajo, que publica la revista Journal of Chemical Information and Modeling y fue dirigido por el catedrático Jaime Rubio Martínez, abre nuevas perspectivas para diseñar estrategias terapéuticas en la lucha contra la COVID-19.

Así, hallaron moléculas de productos naturales que son capaces de inhibir el Mpro, la principal proteasa del virus SARS-CoV-2, una proteína no estructural que tiene un papel esencial en la replicación y transcripción de este virus y que se considera una potencial diana terapéutica, ya que si se pudiera inhibir podría evitar la progresión del virus.

Discovery of Diverse Natural Products as Inhibitors of #SARSCoV2 Mpro Protease through #VirtualScreening #drugdiscovery https://t.co/U17DP3PwBb #current_issue #Pharmaceutical_Modeling pic.twitter.com/toKhAp4gAe

— JCIM (@JCIM_ACS) January 13, 2022