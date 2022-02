Pedimos a los trabajadores no tener miedo, el voto libre ganó: líder sindical de GM

Alejandra Morales aseguró que el triunfo del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia) servirá de ejemplo para que otras agrupaciones laborales de México y el extranjero apuesten por un cambio de dirigencias.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Alejandra Morales, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia), indicó que factores como el “hartazgo” y los abusos que han sufrido los trabajadores durante años fueron clave para que se lograra el cambio de mando en el sindicato de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato.

“Una de las cosas que también hicimos nosotros fue decirles que ya no tuvieran miedo a los trabajadores, que teníamos la Ley de nuestro lado para defender nuestro voto, que debe ser libre, directo y secreto, estuvimos anunciando todo en las redes sociales de los que los trabajadores podíamos elegir para hacer historia”, aseguró la líder sindical en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire.

Apenas unos días después de que se diera a conocer que Ricardo Aldana Prieto, acusado de corrupción y heredero de Carlos Romero Dechamps, ganó las elecciones en el sindicato petrolero, en esta planta de General Motors (GM) los obreros se atrevieron a deshacerse de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

GM Silao decidió terminar con años de corrupción y dio voto de confianza a Sinttia que se convirtió en el ganador con 4 mil 192 votos en la consulta a los trabajadores para decidir su representación sindical.

En un comunicado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dio a conocer que luego de 41 horas de votaciones de los trabajadores de la planta de GM en Silao fueron emitidos 5 mil 478 sufragios, de los cuales 5 mil 389 fueron válidos y 89 resultaron nulos.

“Creo que eso está muy claro, creo fue una parte que estuvimos ahí recalcando, haciendo pequeñas encuestas de qué hizo el sindicato, qué hizo durante años por los trabajadores y en segunda fue el hecho de decirles ‘somos un sindicato independiente 100 por ciento de puros trabajadores activos donde nuestras cuotas sindicales ya no se van a repartir a ningún otro lado, se van a quedar aquí para apoyo de todos los trabajadores'”, comentó Morales.

EL MENSAJE A OTROS SINDICATOS

Alejandra Morales invitó a los sindicatos y trabajadores de todo el país a informarse y conocer cuáles son sus derechos laborales para no ser manipulados a conveniencias de las empresas.

“Creo que principalmente lo que debemos de hacer o como nosotros comenzamos fue informarnos cuáles eran nuestros derechos laborales y poder reconocer cómo se solicitan nuestros derechos laborales y a todos estos sindicatos que no se olviden que quienes nos eligen son los trabajadores y un sindicato está formados para defender sus derechos, su integridad dentro de las jornadas laborales, creo que eso nunca se nos debe de olvidar”.

La líder de Sinttia indicó que su labor servirá de ejemplo para otras empresas y permitirá que otros sindicatos independientes de México y el extranjero apuesten por el cambio de dirigencias.

La Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz dijo que una vez que obtenga la constancia de representatividad se reunirá con los dirigentes de GM Silao para exigir un aumento salarial para todos los trabajadores de la planta.

“Todos los trabajadores están solicitando el aumento salarial ya que la comparación con otras empresas es muy bajo, el cual, creo, le vamos a echar la culpa a la inflación que se fue comiendo nuestro salario y las negociaciones que siempre eran por debajo. Nos va a llevar tiempo esto, así que hay que solicitar que siempre los aumentos salariales sean por encima de la inflación para ir creciendo poco a poco nuestro salario”.

Alejandra Morales indicó que los sueldos que perciben los obreros de GM Silao son de los más bajos de toda la industria a nivel nacional. Además, dijo, la empresa les descuenta una parte por conceptos de transporte y alimentos.

“Todos los trabajadores en el tope de escalafón ganamos 468 pesos al día, esto cabe mencionar bajo las deducciones correspondientes que se hacen cada semana. Menos impuestos, menos descuentos de la empresa por transporte y comedor se va bajando considerablemente nuestro salario al fin de la semana”.

Pese a no haber recibido la constancia de representatividad Alejandra Morales aseguró que buscará reunirse con los encargados de la planta automotriz para comenzar con el diálogo lo más pronto posible.

“Aún no nos hemos comunicado con ellos, estamos en pro de mandarles un mensaje ya que ellos enseguida mandaron un comunicado que hasta que no tuviéramos nuestra constancia de representatividad se iban a sentar a hablar con nosotros. Creo que vamos a presionar antes de obtener la constancia comenzar a dialogar la forma de trabajar, que eso sería muy bueno y esperemos que la planta esté en toda la disposición, porque sí va a ser un cambio nuevo para todos, pero como la planta lo dice no hay detenerle miedo al cambio, siempre es para mejorar”.

La dirigente sindical afirmó que convertirse en la primera mujer en el cargo ayudará a darle una perspectiva diferente a la industria y servirá para que otras industrias abran nuevos espacios al sexo femenino.

“Creo que principalmente la inclusión de la mujer en el sindicalismo va a ser muy importante ya que podemos dar un giro y una perspectiva muy diferente, creo que esto va a ser muy bueno adicionalmente a todas las demás industrias que la mujer va incursionando cada vez más en la industria automotriz pues esto va a ser un gran logro para nosotras ya que vemos que sí se puede trabajando arduamente y pues yo sí espero la participación de muchísimas más mujeres”.