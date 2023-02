“Me pegó y empujó”: Youtuber Eva de Metal denuncia agresión por parte de su esposo

La influencer detalló que esta no es la primera vez que e encuentra en una situación similar con su pareja, a quien también le ha descubierto infidelidades.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– La youtuber “Eva de Metal” denunció en redes sociales que su pareja, identificado en redes como “Jano Montano“, la golpeó luego de que ella estuviera platicando con una amiga.

Por medio de un hilo en Twitter, Eva explicó cómo fue que su esposo la agredió físicamente, y detalló que esta no es la primera vez que ocurre, pues hace algunos años ya había recibido agresiones por parte de quien es su pareja

En sus publicaciones, Eva contó que se encontraba en su estudio platicando con una amiga muy cercana sobre sus problemas y situaciones de pareja por las que cada una atraviesa; en ese momento Jano entró al lugar y le dijo que no debía platicar ese tipo de cosas con nadie y comenzó la agresión.

Agresiones. Me arrebató el celular para que dejara de grabar lo que estaba sucediendo y tuve que gritar pidiendo auxilio para que me escucharan. Se enfureció porque estaba en mi estudio echándome unas chelas y platicando con alguien cercano sobre nuestros problemas – — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023

“Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo. Alek (su hijo) desesperado y llorando tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio mientras yo le gritaba desde la sala que por favor le llamara a alguien”, se lee en el primer tuit.

La mujer contó a sus seguidores que comenzó a gritarle y a agredirla físicamente, pese a que ella le pidió que parara. Incluso, Jano le envió mensajes a la amiga para decirle que “Eva está loca y que inventa las cosas”.

“Se puso muy agresivo y me aventó contra la pared y el perchero de la entrada de mi casa, empezó a decirme que yo no debería hablar con nadie de estos temas y se puso muy agresivo, cuando tomé mi celular para grabar me lo arrebató y me amenazó”, escribió la youtuber.

Muy agresivo hasta que me derribó contra la pared y el perchero y cuando tomé mi celular para grabar me lo arrebató y me amenazó. Tomó las llaves de mi coche que está a mi nombre y yo compré y le pedí que por favor no se lo llevara, como saben tengo mucho tiempo que me retire de- — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023

Eva detalló que su ahora presunto agresor le quitó las llaves de su camioneta, la cual está a nombre de ella, y se la llevó.

“Como saben tengo mucho tiempo que me retire de redes por ansiedad y depresión y hoy estoy pasando por muchos problemas económicos porque dejé mi trabajo y todo lo que hacía para intentar salvar esta relación. Ese coche es de lo poco que me queda y le pedí que no se lo llevara”, recalcó.

Asimismo, dijo que su hijo pidió auxilio a su papá y al hermano de Eva, quienes llegaron después.

Llegó también mi hermano y yo estaba teniendo un ataque. Esta no es la primera vez qué pasa. Ya había sucedido antes y yo creí que cambiaría. Tres veces le encontré mensajes con otras mujeres y seguía negando la situación. Pero ya no puedo más, ya perdí todo lo que tenia- — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023

“Le pedí a Jano que se calmara y que por favor me dejara ver a mi hijo. Cuando subimos estaba temblando y destrozado. A los pocos minutos llegó su papá y se lo llevó. Llegó también mi hermano y yo estaba teniendo un ataque (de ansiedad)”.

Finalmente, la influencer detalló que esta no es la primera vez que e encuentra en una situación similar con su pareja, a quien también le ha descubierto infidelidades.

“Porque ya no puedo más con esto. Y porque estoy segura que va a decir que la loca soy yo. Esto fue hace 4 años en donde también se puso muy mal y muy agresivo. Se “fue de la casa” pero realmente se quedó afuera en el coche esperándome y viendo qué hacía”, terminó.

Porque ya no puedo más con esto. Y porque estoy segura que va a decir que la loca soy yo. Esto fue hace 4 años en donde también se puso muy mal y muy agresivo. Se “fue de la casa” pero realmente se quedó afuera en el coche esperándome y viendo qué hacía pic.twitter.com/H5hvxGMHGI — 🕷🖤 LAURA 🖤🕷 (@EvaDeMetal) February 7, 2023