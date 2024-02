AMLO muestra el primer ejemplar del libro ¡Gracias!; lee parte de introducción

El mandatario informó que a partir de la próxima semana estará disponible en las librerías, y compartió que se lo dedicó a la juventud mexicana.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este miércoles el ejemplar de su nuevo libro ¡Gracias!, en el que hace un resumen de su carrera política, y que constará de 20 capítulos y cientos de páginas.

El mandatario comentó que ayer martes le entregaron el ejemplar, e informó que la próxima semana comenzará a distribuirse por las librerías del país.

“Ya les voy a presumir porque ayer me entregaron el primer ejemplar, me lo trajeron, y ya la semana próxima va a comenzar a distribuirse. Sólo debía darle continuidad a mi último texto A la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros tres años, únicamente faltaba narrar el final de mi mandato”, dijo.

“Es mi último libro sobre política. Necesitaba reiterar acerca del pasado para llegar a comprender mejor el porvenir, no hay texto sin contexto”, agregó.

Además, leyó una parte de la introducción en la que resumió su visión del movimiento de Morena: “Los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, de los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en el movimiento, los protagonistas principales de esta historia transformación”.

“Con este texto dirigido a los jóvenes porque a los jóvenes se los estoy dedicando, me retiro por anticipado. Al término de mandato me iré con la satisfacción de haber cumplido, y el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder”, finalizó.

Apenas el pasado miércoles 2 de febrero, el Presidente dio a conocer la portada del nuevo libro, que es una fotografía del mandatario en medio de la multitudinaria marcha, a finales de noviembre de 2022, en apoyo a su Gobierno.

En la imagen, tomada por el fotógrafo mexicano Luis Antonio Rojas para The New York Times, el Ejecutivo se ve rodeado por miles de personas en las principales avenidas de la capital mexicana, con él en el centro, mientras observa hacia el dron que capturó la imagen.

El tabasqueño también detalló que tiene una larga extensión. “En cuartillas son como 800-900, pero en la formación quién sabe cómo quedó. Son 20 capítulos, como es bastante para un libro, en la introducción planteo que pueden leer lo que quieran”, señaló.

Los capítulos del libro, añadió, son autónomos. “Es la historia desde que inicié [en la política], es un repaso hasta el día 31 de diciembre”, completó.

Además de dar detalles sobre la publicación de su obra, el Presidente también explicó que una vez que termine su mandato ha decidido jubilarse y no involucrarse más en aspectos que tengan que ver con política. Dijo que ha decidido relegar todo lo concerniente a ésta incluso en el ámbito familiar.