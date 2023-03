¿Por qué MC huye de PAN y PRD? Porque la alianza 2018 fue su annus horribilis

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Desde que tuviera su mejor votación en la elección intermedia de 2021, Movimiento Ciudadano (MC), el partido fundado por Dante Delgado Rannauro, ha quedado relegado, primero en el proceso de 2022, en el que no ganó ni una sola de las seis gubernaturas en juego y, ahora, en los comicios de 2023 en los que ha decidido no contender bajo el argumento de un supuesto pacto entre Morena, que va arriba, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en realidad va en alianza con los partidos Acción Nacional (PAN) y el De la Revolución Democrática (PRD).

El partido naranja llegará así a la elección presidencial sin antes haber medido su fuerza en un proceso electoral clave como lo es el de 2023, que es visto como una antesala de la renovación de la Presidencia. El bloque opositor ha instado en distintas ocasiones a MC sumarse a ellos para poder hacer frente al oficialismo en 2024 como ha sucedido, en el papel, en el Congreso en donde esta fuerza política sí se ha sumado al bloque de contención aliancista para detener las reformas impulsadas por Morena y sus aliados.

Incluso en las elecciones intermedias, en las que hay una menor participación, Movimiento Ciudadano ha tenido más votos que los que logró de la mano del PAN y el PRD. En 2015, de acuerdo con los cómputos distritales, tuvo 2 millones 431 mil 923 votos y en 2021, ya separado de su alianza con el panismo y el perredismo, registró su mejor votación hasta ahora con 3 millones 430 mil 507 votos.

El líder máximo del partido político, Dante Delgado Rannauro reconoció en diciembre pasado que en 2018 tuvieron “un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política”.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo en junio pasado Delgado Rannauro.