Va por México es una “verdadera tragedia electoral”, ya no nos inviten: Dante Delgado

El dirigente de MC arremetió contra la alianza Va por México y pidió que ya no lo inviten a sumarse a un “proyecto fracasado” y que “va a pique”, ya que su partido “ha demostrado ser la oposición que el país necesita”.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), reiteró que su partido no se unirá a la alianza Va por México para las próximas elecciones presidenciales de 2024 y pidió que ya no lo inviten subirse al Titanic.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Que quede claro: la alianza de @MovCiudadanoMX es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país. pic.twitter.com/sHGyOVBHNP — Dante Delgado (@DanteDelgado) June 27, 2022

Asimismo, calificó a la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) como una “verdadera tragedia electoral”.

Además destacó que MC, a diferencia de los “partidos autoproclamados de oposición”, “es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país”.

Apenas el pasado 12 de junio, el coordinador nacional de MC informó que su partido competirá solo en 2024, puesto que aceptar la coalición con Va por México sería “ir al precipicio”.

Delgado Rannauro reprochó a la alianza opositora no ser congruente con ella misma, luego de haber competido por separado en las recientes elecciones de Quintana Roo, lo que dijo, significa que ni ellos mismos están convencidos de ir juntos.

En Quintana Roo, el PRI decidió contender solo por la gubernatura con la candidata Leslie Hendricks Rubio -hija del exgobernador priista Joaquín Hendricks de (1999-2005)-, mientras que el PAN y el PRD se unieron con Laura Fernández Piña, sin embargo, la ganadora en las urnas fue la Mara Lezama Espinosa, de Morena.

Dante Delgado se burló de Va por México luego de las elecciones el pasado 5 de junio, al referir que están confundidos por ver como victoria haberse quedado con dos de las seis gubernaturas en disputa.

“Frente a quienes desean ver como un triunfo el que de seis gobiernos estatales que tenían han perdido cuatro y han logrado dos, pues de verdad les digo que siguen confundidos”, dijo el líder emecista.

Delgado advirtió que a pesar de no ganar alguna gubernatura, los resultados electorales de MC mostraron “un crecimiento exponencial en comparación a los resultados anteriores” y que ya “están construidas las condiciones para que Movimiento Ciudadano impulse el proyecto que habrá de transformar México”.

La “próspera” situación y los números de Movimiento Ciudadano han sido el objeto de interés para el empresario Claudio X. González, fundador de la coalición Va por México, y para los dirigentes de los partidos opositores, quienes ya redoblaron esfuerzos para buscar que MC se sume al bloque opositor y derrotar a Morena en la elección presidencial de 2024. Delgado había asegurado que su partido construye la opción que ganará la Presidencia del país en las próximas elecciones.

“El máximo órgano de MC tiene una definición política y es no ir [en alianza con el PAN, PRI, PRD]”, mencionó Dante Delgado. “Nosotros creemos que la nueva oposición se tiene que construir en un máximo de siete meses y estamos seguros que será por encima de los partidos políticos”.

Al respecto, otros integrantes de Movimiento Ciudadano coinciden con Delgado en que en estos momentos no están pensando en alguna alianza.

“Nosotros estamos compitiendo solos en los distintos espacios y bueno, uno no puede controlar lo que diga Claudio X González, ellos están en su derecho y nosotros no podemos responder, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros sí estamos construyendo una alternativa de diferenciación, de congruencia propia, de causas por nuestros principios y con nuestra agenda y por eso estamos haciendo foros para construir nuestra agenda. Ya cuando se acerque el 2024, tomaremos esas decisiones”, indicó en entrevista con SinEmbargo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Secretario General del partido.

Luego de los resultados desfavorecedores de Va por México, sus dirigentes y figuras públicas cercanas al partido criticaron a Dante y a MC por dividir a la oposición y “hacerle el trabajo sucio” a Morena.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, opinó en sus redes sociales que Dante Delgado “le hace el trabajo sucio a Morena”.

“Movimiento Ciudadano está en riesgo de desaparecer por esquirol, ni pintó en estas elecciones, ¿Con qué calidad moral critica a la Coalición Va Por México? #Elecciones2022MX #NiUnVotoAMorena”, publicó en Twitter el líder del sol azteca.