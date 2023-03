Hasta Luis Carlos Ugalde critica el activismo opositor de Córdova: “Daña a INE”, dice

El aún Consejero Presidente del INE argumentó que López Obrador podría incluso ahora ir contra la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (hoy INE) de 2003 a 2007, criticó al Consejero Lorenzo Córdova Vianello por volverse “activista y opositor” al defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Una cosa es defender al @INEMexico, otra volverse activista y opositor. En esta última faceta Córdova se excede y daña al Instituto en un momento en que se procesa la elección de [email protected] [email protected]”, escribió el también director general de Integralia Consultores.

Ugalde aseguró que Córdova “daña al instituto” con su actitud y adjunto un video en donde se escucha al presidente del INE criticar severamente al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Una cosa es defender al @INEMexico, otra volverse activista y opositor. En esta última faceta Córdova se excede y daña al instituto en un momento en que se procesa la elección de [email protected] [email protected]"

El aún Consejero Presidente del INE argumentó que López Obrador podría incluso ahora ir contra la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la inauguración y firma de convenio del Foro UNAM-TEPJF, Córdova Vianello aseguró que no está en contra de la actual administración, pues desde el Gobierno pasado sufrió presiones, incluso comentó que en algún momento dijeron que militaba en favor de López Obrador, cuando el INE sostuvo que no debía bajar los promocionales a los que tenía derecho como dirigente de Morena, pues no violaba la ley.

Sin embargo, el Consejero Presidente destacó que las presiones que ahora recibe en el Gobierno incluso podrían pasar a la propia UNAM.

En pleno drama y colapso. Don Lore anda completamente fuera de sí. Esto son: pic.twitter.com/tV0QVPsALq — Daniel Miranda Terrés (@danielmterres) March 7, 2023

“Estoy seguro de que muy pronto va a ser, por su autonomía, estoy seguro, acosada desde el poder. Un poder que es repelente a las autonomías, un poder autoritario desde aquí desde esta trinchera en 28 días, Diputado. Aprenda a contar; en su contador me da un día más. No quiero un día más, lo dije y lo repito”. Sino somos iguales y desde esta trinchera a la Universidad a la que vuelvo defenderé con ustedes no solamente a la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad del poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento lógico”, insistió.

LORENZO CÓRDOVA Y EL PLAN B

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, llamó al Plan B una reforma disruptiva que va en contra de todo lo construido en 35 años, fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, se aprobó por una “aplanadora legislativa” oficialista y sin consultar a expertos o a las autoridades electorales.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, aseveró.

El Consejero presiente del INE también aseguró que los despidos de trabajadores contemplados en el Plan B de la Reforma Electoral tendrán un alto costo en indemnizaciones y no se cumplirá el objetivo de reducir los costos.

Hoy se publicó el "plan B" en el Diario Oficial de la Federación. Ya está vigente. Inicia la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. El @INEMexico acudirá con respeto y convicción ante la @SCJN Es hora de defender las libertades y derechos de todos. pic.twitter.com/Iwx0rDblWP — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) March 2, 2023

El titular del INE, durante su participación en el Seminario “El Plan B Electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó el ahorro que contemplaba el Presidente Andrés Manuel López Obrador con las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, pues afirmó que el despido de trabajadores del organismo tendría un costo de tres mil 500 millones de pesos.

Ante la aprobación del Plan B Electoral en el Senado de la República, Córdova Vianello reiteró la responsabilidad de las instancias judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer las quejas por inconstitucionalidad que se impugnarían.

“La responsabilidad de los Tribunales es enorme. Creo que hoy es tiempo de la Corte, el Tribunal Electoral y los Juzgados de Distrito. Lo que nos queda a los demócratas convencidos es respaldar el trabajo que ellos realicen y no caer en la lógica de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas”, aseguró.

El titular del INE dijo estar confiado en la inconstitucionalidad de la iniciativa, así como del trabajo que hará la SCJN para frenar el Plan B.

Además, advirtió el riesgo de que no hayan casillas y se instalen en lugares equivocados; así como la no admisión de los representantes de partidos, desembocando en la nulidad de las elecciones, particularmente las de 2024.

“Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa. No quiero pensar que ese es el propósito que está detrás del Plan B, porque eso sería grave”, recalcó.