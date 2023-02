Lorenzo Córdova se queja: Liquidar a trabajadores por Plan B costará 3,500 millones

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Consejero presiente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los despidos de trabajadores contemplados en el “Plan B” de la Reforma Electoral tendrán un alto costo en indemnizaciones y no se cumplirá el objetivo de reducir los costos.

Ante la aprobación del Plan B Electoral en el Senado de la República, Córdova Vianello reiteró la responsabilidad de las instancias judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer las quejas por inconstitucionalidad que se impugnarían.

“La responsabilidad de los Tribunales es enorme. Creo que hoy es tiempo de la Corte, el Tribunal Electoral y los Juzgados de Distrito. Lo que nos queda a los demócratas convencidos es respaldar el trabajo que ellos realicen y no caer en la lógica de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas”, aseguró.

El titular del INE dijo estar confiado en la inconstitucionalidad de la iniciativa, así como del trabajo que hará la SCJN para frenar el Plan B.

Además, advirtió el riesgo de que no hayan casillas y se instalen en lugares equivocados; así como la no admisión de los representantes de partidos, desembocando en la nulidad de las elecciones, particularmente las de 2024.

“Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa. No quiero pensar que ese es el propósito que está detrás del Plan B, porque eso sería grave”, recalcó.

El día de ayer, el Senado de la República avaló con 72 votos a favor y 50 en contra, el Plan B Electoral, eliminando la cláusula de vida eterna a los llamados partidos satélites. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En medio de protestas de los senadores de la oposición, la reforma fue probada con 72 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que los partidos Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y Grupo Plural votaron en contra con 50 sufragios.

Durante la discusión los senadores de oposición advirtieron que está en riesgo la estabilidad y consideraron que el “Plan B” es regresivo.

La minuta a discusión incluyó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, hizo la lectura de los antecedentes del dictamen aprobado en diciembre pasado y remitido al Senado.

✅ Con 72 votos a favor y 50 en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia electoral.

Como respuesta a dicha propuesta, organizaciones afines a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) organizaron una nueva marcha “en defensa del Instituto Nacional Electoral”, como seguimiento a la del 13 de noviembre del año pasado.

Esta nueva movilización será el domingo 26 de febrero con destino hacia el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx), convocada por organizaciones y partidos opositores, como el PAN y el PRI.

Organizaciones como el Frente Cívico Nacional (FCN) igualmente confirmaron el desarrollo de la nueva movilización. En redes sociales, publicaron sus intenciones de marchar “a las calles en defensa de nuestra democracia”, esto al estar inconformes con el Plan B de la Reforma Electoral, pues acusan que desmantela al INE.

El Consejero presidente, Lorenzo Córdova, reveló que no acudirá a la movilización ya que quiere que el INE se mantenga en una posición “prudente” e imparcial a la convocatoria.

“¿Voy a ir? No, no voy a ir. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque desde el INE queremos ser muy prudentes y muy cuidadosos de no darle herramientas a quienes han querido construir un discurso en contra del INE lleno de mentiras y falacias, diciendo que el INE está en contra”, comentó.