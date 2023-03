VIDEO: AMLO y Adán Augusto detallan el “Plan B”, y qué sucede con la “élite dorada”

López Hernández reviró las acusaciones de que habría un despido de unos ocho mil trabajadores, sino 64 vocales de juntas locales y mil 200 de juntas auxiliares que “no llega al siete o al ocho por ciento del total de 17 mil trabajadores” del INE.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ofrecieron este viernes una explicación de los alcances del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, que se publicó ayer y hoy entró en vigor, así como lo que ocurrirá con la “élite dorada” del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros, honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

Por su parte, López Hernández detalló que se trata de una reforma a cinco leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

“No es cierto que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación], por el contrario, desaparecen las facultades de las juntas locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por la dirección respectiva del INE”, indicó.

“Es el fin de la burocracia dorada, se suprimen privilegios: seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación. Hay dos fideicomisos: contingencias laborales y otro relativo a administración de inmuebles, que están en la opacidad, nunca se ha hecho público, se incluye que ese dinero se incorpora a erario”, agregó el titular de Segob.

Además, López Hernández reviró las acusaciones de que habría un despido de unos ocho mil trabajadores. “Se reduce sustancialmente a los trabajadores, los vocales, de juntas locales y distritales, quienes 365 días gozaban de becas sustantivas. Las locales pasarán de cinco a tres vocales, recibían un pago mensual de 50 a 70 mil pesos, incluso en tiempos donde no había elecciones. Y los vocales distritales pasan de cinco a uno, también tenían salarios de 45-70 mil pesos”, enlistó.

“Sólo los que son parte del Servicio Profesional de Carrera obliga la ley a que sean reubicados en otras áreas, ahora en las direcciones que son siete y antes eran 16. Entonces son despidos: 64 vocales de juntas locales y mil 200 vocales de juntas auxiliares. No llega al siete o al ocho por ciento del total de 17 mil trabajadores. Se fortalece incluso la relación laboral del resto, se porque compactan áreas administrativas”, destacó.

Sobre el supuesto riesgo durante las jornadas electorales y los conteos rápidos, Adán Augusto precisó: “Los académicos dicen que no podían hacerse ya, es mentira, porque no lo realiza el INE se realiza con empresas que el instituto contrata y el recurso está presupuestado. El PREP opera de la misma manera, con el añadido de que ahora en lugar de que esperemos al miércoles para que los cómputos distritales inicien al momento que inicie la captura de la actas. Esto le da mayor certeza jurídica a los conteos, muy probablemente que de madrugada del día siguiente de la elección se conozcan los resultados distritales de cualquier elección”, explicó.

También “se facilita voto migrante, porque se hará con la credencial de elector, pasaporte o con una matrícula. Y algo que mantienen callado extrañamente: se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan prebendas, como se hacía antes, como el ‘Pemexgate’, que financiaban candidatos a cambio de obras o contratos cuando llegaban a cargos como gobernadores o presidentes municipales, ahora forma parte del proceso sancionador”, precisó López Hernández.

“Se termina también con la entrega de prebendas con monedero electrónico o tarjeta de prepago, queda penalizado. Es una eliminación de privilegios, en el caso del [Edmundo] Jacobo desaparece su cargo uy termina automáticamente, al desaparecer la dirección tenía prerrogativas, como el manejo de presupuesto discrecional a cargo de él y del presidente del consejo”, dijo en referencia a Lorenzo Córdova.

Este jueves, con la publicación de la reforma del Plan B, el INE estuvo obligado a remover a Edmundo Jacobo como Secretario Ejecutivo de Instituto Nacional Electoral, incluido en la nueva legislación.

Cuestionado sobre cuánto dinero recibirá Jacobo o Córdova cuando llegue su salida del INE, López Hernández dijo que se “hizo la corrida y la cantidad que legítimamente tiene derecho es menor a los 12 millones de pesos de los que se están hablando, pero no sabemos cuánto hay de dinero en fideicomisos, nunca han informado, está la posibilidad, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pedimos que se haga pública la información”.

“NO ES UN ASUNTO LABORAL”: AMLO

El Presidente López Obrador señaló que los cambios en el INE por el Plan B electoral “no se tratan de un asunto laboral”. “Ojalá el pueblo de México tuviese esas prestaciones, además de las prestaciones ordinarias. La burocracia dorada cuentan con tres privilegios, entre otros: sueldo, viáticos… por encima de lo que gana el Presidente, pero se ampararon, mantienen, es un privilegio adicional”.

“Dos: el servicio médico privado. No es el seguro social, no es el ISSSTE, por eso digo que no son los derechos que tienen los trabajadores, cuando llegamos eran siete mil millones de pesos que se gastaba en eso, nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos que no se tocan los mantuvieron, y no se sabe a cuanto asciende este seguro médico privado”, aseveró.

Y, por último, explicó que, además de la liquidación de ley –tres meses de sueldo más 20 días por año de antigüedad– tienen una caja de ahorro especial en donde –con el presupuesto público– se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando, ese señor Jacobo ahora que va a salir, se lleva todo lo que ahorró, si gana 160 mil pesos mensuales, puede dejar 10 mil y con el presupuesto publico se le aportan otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales. Cuando termina su función, o lo cambian, se lleva todo ese ahorro, ¿cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? Seis mil millones de pesos al año y la cancelamos”, añadió.

También criticó que no se conoce cuánto dinero hay en los fideicomisos mencionados. “No sabemos, tenemos derecho todos a saberlo, ojalá hoy aclaren esto”, dijo, sobre la sesión del Consejo General del INE para comenzar con la adaptación de los cambios del Plan B electoral.

“Pero no son sólo fideicomisos del INE, el Poder Judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos con lo mismo, ¿de dónde es el dinero? ¿Lo aporta Claudio X. González, Elba Esther Gordillo, Vicente Fox o Felipe Calderón? Es dinero del pueblo, ese es el fondo del asunto, para que le damos vuelta, que engañen, eso es otra cosa”, completó.

“Ojalá y los trabajadores recibieran todo esto, estamos halando de una élite, los tienen o los tenían que ‘maicear’ muy bien, para tenerlos a su servicio, y para poder manipular elecciones y hacer fraudes electorales, entonces por eso el malestar, la mayoría de ellos avalaron el fraude de 2006 y decidieron que no se había rebasado tope de gasto de campaña del Licenciado [Enrique] Peña”, finalizó.

Por último, López Obrador aseguró que “no sabemos” su la Suprema Corte tumbará el Plan B electoral, que ya fue impugnado por el INE y otros actores políticos ante el tribunal más alto del país, que se espera analice la legislación en los próximos meses.