VIDEO: Patricia Mercado llora por el cese de Edmundo Jacobo; la tunden en Twitter

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Al inaugurar el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, la Senadora Patricia Mercado lamentó entre sollozos la remoción de Edmundo Jacobo como Secretario Ejecutivo de Instituto Nacional Electoral (INE).

“Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, quien ha sido un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral”, dijo sin dejar de llorar. “Edmundo Jacobo es un funcionario que ha estado 15 años en el INE y hoy amanece despedido”.

La Senadora del Movimiento Ciudadano (MC) calificó a Edmundo Jacobo como un funcionario ejemplar en el INE durante un evento transmitido en vivo por el Canal del Congreso.

"Así llora la derecha, literalmente, cuando ellos y sus cómplices pierden el poder y sus privilegios. Patricia Mercado a moco tendido por el INE y el corrupto Edmundo Jacobo, el mini dictador que llevaba en el poder 15 años en el INE saboteando la democracia".

Luego de la difusión del video, algunos usuarios de redes sociales criticaron a la Senadora por llorar al defender a Edmundo Jacobo.

“Así llora la derecha, literalmente, cuando ellos y sus cómplices pierden el poder y sus privilegios. Patricia Mercado a moco tendido por el INE y el corrupto Edmundo Jacobo, el mini dictador que llevaba en el poder 15 años en el INE saboteando la democracia”, escribió una usuaria.

“Patricia Mercado se puso a llorar porque ya corrieron al eterno Edmundo Jacobo que estuvo viviendo del erario por 14 años en el INE.

Y todavía quería otros tres, no tienen vergüenza. ¿Cuándo lloraron por las masacres o por todos los abusos contra el pueblo?”, escribió otro usuario en Twitter.

Una usuaria escribió: "¿Eres ridícula pero así de ridícula como Patricia Mercado que se puso a llorar por Edmundo Jacobo? ¿Alguien quiere pensar en el pobre señor que se quería enquistarse en el INE y que ganaba más que el presidente?"

La Senadora Patricia Mercado del PRI llorando se despidió de Edmundo Jacobo del INE el de las estrategias económicas y políticas durante 15 años . Pregunta

Porque una Senadora lloraría por su Partida? Que pierden con su despido? pic.twitter.com/NlOO22U2FX — Miguel Gutierrez (@miguelg49123915) March 2, 2023

Zeltzin Juárez escribió: "Qué ridiculez de Patricia Mercado, 15 años en los que Edmundo Jacobo Molina se sirvió con la cuchara grande".

¡No es broma! 🤡 Patricia Mercado se puso a llorar porque ya corrieron al eterno Edmundo Jacobo que estuvo viviendo del erario por 14 años en el INE.

"¡No es broma! Patricia Mercado se puso a llorar porque ya corrieron al eterno Edmundo Jacobo que estuvo viviendo del erario por 14 años en el INE. Y todavía quería otros tres, no tienen vergüenza. ¿Cuándo lloraron por las masacres o por todos los abusos contra el pueblo?"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de Instituto Nacional Electoral (INE), se quejara de su destitución, derivada de la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF), algo que ocurrió durante la madrugada, ya que permaneció 15 años en el cargo.

“Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una República, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo“, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Luego de corroborar el dato, el mandatario mexicano recordó que ya llevaba 15 años en el puesto al interior del organismo electoral. “Desde 2008. ¿Cuánto es? 15 años y todavía se atreve a ir a quejarse”, cuestionó.

Sin embargo, consideró que “es muy probable que el Poder Judicial anule la Ley Electoral, y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años”. Esta situación la comparó con Porfirio Díaz, pues estuvo al frente del Gobierno 30 años, “más cuatro del compadre, 34”. “Son unos cinicazos”, sostuvo.

“Una vez más sostengo: la Ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta Ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo”, lamentó López Obrador.

Asimismo, sostuvo que quienes marcharon el domingo pasado hacia el Zócalo de la Ciudad de México con la finalidad de protestar contra el Plan B electoral, “ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional que fue rechazada ni la reforma a la Ley Electoral que ahora está siendo impugnada, que está totalmente acotada porque no puede ir en contra de lo que establece la Constitución”.

“Por eso mi propósito era vámonos a una reforma constitucional de fondo. La bloquearon porque es el dinero de los partidos, de la burocracia de élite, la burocracia dorada del INE. Es el recibir sueldos elevadísimos, viáticos de todo tipo para viajar por el mundo”, ejemplificó el Jefe del Ejecutivo federal.

Por ello, insistió en que “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”. “Eso es una inmoralidad. Son deshonestos. Este señor, imagínense, 15 años y ¿cuánto gana el señor? Como 120 mil pesos, debe ganar más que yo. Pues para que no sigan engañando a la gente, eso es lo único que tiene la reforma: ahorrar. Eso es lo único”, subrayó.

Posteriormente, el político tabasqueño presentó el sueldo bruto y neto que ha recibido Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE. Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), percibe poco más de “166 mil netos y lleva 15 años”.

“Esto es sueldo, pero tienen viáticos y tienen seguro médico privado, y tienen caja de ahorro, tienen fideicomisos especiales. Y cada uno de ellos cinco, 10, asesores, y auxiliares, o sea, son aparatos enormes”, acusó.

INE IMPUGNA DESTITUCIÓN DE EDMUNDO JACOBO

Casi a la par, el INE dio a conocer que ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio en contra de la entrada en vigor del decreto del Plan B que determina el cese de su Secretario Ejecutivo.

El INE publicó: "Consumado el cese del Secretario Ejecutivo; INE interpone Juicio ante el Tribunal Electoral".

“La entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, denominado Plan B, publicada este día en el Diario Oficial de la Federación, determina el cese del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina”, recordó.

En un comunicado, el organismo reconoció “el trabajo, dedicación y vocación democrática, durante 14 años, de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos”.

“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley; sin embargo, este Decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, recriminó.

La autoridad electoral citó que “el Artículo 41, base V, apartado A, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente”.

De esa forma, precisó, el 6 de febrero de 2020, el Consejo General designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE por un nuevo periodo de seis años.

Además, el INE indicó que “la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General”.

“Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”, argumentó.

El Instituto Nacional Electoral dijo que “a pesar de la salida de Edmundo Jacobo Molina, una vez publicado el decreto y el inminente nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta”.

Ante dicha situación, añadió, “el día de hoy se presentó un juicio electoral ante la Sala Superior, alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al Secretario Ejecutivo”.

“Así, al acatar la Ley, incluso si ésta contraviene la Constitución, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso con la legalidad; y con el combate a estas determinaciones por los cauces legales, su corresponsabilidad con el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones en el país”, concluyó.

Desde ayer, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, agradeció a Edmundo Jacobo Molina por ser un funcionario público ejemplar. “Durante 14 años de dedicación y vocación democrática ha contribuido a construir el México de libertad y derechos que hoy tenemos”, dijo.

Durante el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023, afirmó que “en virtud de una reforma antidemocrática”, el funcionario sería cesado. “Gracias porque la democracia, la sociedad mexicana y el INE te deben mucho. Cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado, te esperamos de vuelta en el INE”, finalizó.

Lorenzo Córdova Vianello escribió: "Quiero agradecer a Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, funcionario público ejemplar. Durante 14 años de dedicación y vocación democrática ha contribuido a construir el México de libertad y derechos que hoy tenemos".