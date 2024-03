El cambio climático causado por humanos puso loco al planeta, alertan los científicos

Por Seth Borenstein

WASHINGTON (AP).— Por noveno mes consecutivo, el planeta impuso nuevos récords de calor. Febrero, el invierno en su totalidad y los océanos rompieron las marcas de altas temperaturas, según la agencia climática de la Unión Europea, Copernicus.

El episodio histórico más reciente en esta racha de calor impulsada por el cambio climático incluye temperaturas de la superficie del mar que no sólo fueron las más elevadas para el mes de febrero, sino que eclipsaron a cualquier mes en el registro, dejando atrás la marca impuesta en agosto de 2023, y el termómetro seguía en ascenso a finales del mes. Además, febrero, así como los dos meses invernales previos, rebasaron el umbral de calentamiento a largo plazo que se fijó la comunidad internacional, informó Copernicus el miércoles.

El último mes en el que no se estableció un récord mensual de altas temperaturas fue mayo de 2023, y ese fue un cercano tercer lugar detrás de 2020 y 2016. Los récords de Copernicus han caído de forma regular desde junio.

Febrero de 2024 promedió 13.54 grados Celsius (56.37 Fahrenheit), rompiendo la marca anterior de 2016 por un octavo de grado. La temperatura del mes pasado estuvo 1.77 Celsius (3.19 Fahrenheit) por encima de la temperatura de finales del siglo XIX, según los cálculos de Copernicus. Sólo diciembre tuvo un margen más amplio que febrero por encima de los niveles preindustriales para un mes.

En el Acuerdo Climático de París 2015, el mundo se fijó el objetivo de tratar de contener el calentamiento a un máximo de 1.5 grados Celsius (2.7 Fahrenheit) en comparación con la época preindustrial. Las cifras de Copernicus son mensuales y un sistema de medición distinto al del umbral establecido en París, el cual se promedia a lo largo de dos o tres décadas. Pero los datos de Copernicus revelan que los últimos ocho meses, desde julio de 2023, ha superado los 1.5 Celsius de calentamiento.

