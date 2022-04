FOTOS: Mujer vuelve a caminar 1 año después gracias a implante en la médula espinal

Redacción Ciencia, 6 abr (EFE).- Una mujer que llevaba postrada en la cama más de un año debido a una enfermedad neurodegenerativa ha logrado levantarse y caminar gracias a un implante electrónico que le ha reactivado los nervios de la médula espinal.

El sistema ha sido desarrollado por un equipo de científicos del centro de investigación NeuroRestore de Suiza que dirige Jocelyne Bloch, neurocirujana del Hospital Universitario de Lausana (CHUV), y por Grégoire Courtine, profesor de neurociencia de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

El estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, explica que la paciente padecía atrofia multisistémica de tipo parkinsoniano (AMS-P), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a varias partes del sistema nervioso, incluido el sistema nervioso simpático.

Patient with multiple-system atrophy regained the ability to stand and walk without syncope using an implanted stimulator coupled with accelerometers that detected changes in body position. https://t.co/qfXACX6D3d pic.twitter.com/5XakpXZqBd

