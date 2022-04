VIDEO: Chip de microfluidos selecciona fácil, rápido y barato espermatozoides sanos

Miami, 1 abr (EFE).- Un equipo de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) desarrolló un chip de microfluidos que, según sus creadores, permite seleccionar de manera fácil, rápida y económica los espermatozoides sanos de una muestra de semen.

Las tecnologías de reproducción asistida como la fertilización in vitro (FIV), la inseminación intrauterina y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides requieren espermatozoides sanos para un resultado exitoso, señala un comunicado de FAU en el que se informa de este logro científico.

El invento aprovecha la reotaxis, como se denomina el movimiento natural contra corriente de los espermatozoides a través del tracto genital femenino con el fin de llegar al óvulo para la fertilización.

Device Directs Sperm to ‘Go Against the Flow’ to Help Infertility@FAUCOECS #FAU #FAUNewshttps://t.co/kdiLxpi8Z1

— FAU News Desk (@FAUNewsDesk) March 31, 2022