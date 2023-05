México está en la peor etapa de corrupción e impunidad: PAN; señala a hijos de AMLO

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Luego de los señalamientos en contra de Andrés López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por tráfico de influencias, México se encuentra en la peor etapa de corrupción, y “cínica y abierta impunidad“, aseguró Marko Cortés, presiente del Partido Acción Nacional (PAN).

Desde un comunicado, el líder panista afirmó que el Presidente López Obrador está siguiendo los pasos de mandatarios de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, en donde hijos y cercanos “se enriquecen a manos llenas, a la vista de todos, sin que haya fiscalías o procuradurías de justicia que se atrevan a investigar sus actos ilegales y mucho menos a castigarlos”.

Además, aseguró que es el propio Presidente quien promueve y justifica la corrupción de sus más cercanos, por lo que puso de ejemplo el caso de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quien se le acusa de presuntamente utilizar aviones militares para viajar con fines de vacaciones con su familia e invitados.

Sin embargo, el caso que más destacó Marko Cortés fue el reciente escándalo relacionado con el hijo del mandatario mexicano, Andrés López Beltrán, quien fue señalado por una investigación del diario digital Latinus por presuntamente emplear tráfico de influencias para obtener contratos de hasta por 100 millones de pesos.

A su vez, también apuntó que “los conflictos de interés son habituales, pues otro hijo del Ejecutivo federal, José Ramón Beltrán, primero vivía en la Casa Gris de Houston y luego en una casa de Coyoacán, ambas, propiedad de personas que reciben contratos del Gobierno federal”.

Finalmente, el panista sostuvo que dichos escándalos son los principales motores por los que el titular del Poder Ejecutivo busca desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

— Marko Cortés (@MarkoCortes) May 7, 2023

El pasado martes 2 de mayo, Latinus reveló que supuestos conocidos de uno de los hijos del Presidente obtuvieron contratos con el Gobierno federal por 100 millones de pesos; los beneficiarios y Andrés López Beltrán fueron ligados por fotos de eventos sociales en los que aparecen juntos.

La investigación de Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabella González y Mario Gutiérrez Vera reveló que Alejandro Castro Jiménez Labora y los hermanos Santiago Jiménez Labora Prieto y Diego Jiménez Labora Prieto recibieron contratos por más de 100 millones de pesos a través de tres compañías que comparten la misma dirección en la calle Veracruz 69, en la Condesa, dentro de la Ciudad de México.

La cercanía de dichas personas con el hijo del Presidente, Andrés López Beltrán, fue sustentada por Latinus a través de diversas fotografías en redes sociales, donde están en fiestas, reuniones, comidas, eventos deportivos y vacaciones en el extranjero.

Las empresas AZ Gerencia de Proyectos, Organismo Promotor Logístico, y VEA Arquitectos habrían obtenido contratos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que se realizaran trabajos en los terrenos donde se ubicaría el aeropuerto internacional de Texcoco, Estado de México, el cual fue cancelado por el actual Presidente López Obrador y donde ahora se construye un parque ecológico, así como para la construcción del nuevo Archivo General Agrario.

La Conagua presuntamente entregó un contrato de 10 millones de pesos a Organismo Promotor Logístico para la gerencia de proyectos dentro del nuevo parque ecológico en Texcoco, el cual fue peleado en una licitación con las otras dos empresas mencionadas.

Asimismo, la Sedatu habría dado otro contrato a Organismo Promotor por 56 millones de pesos para el proyecto ejecutivo del nuevo Archivo General Agrario, que se construye en la avenida Juárez, en el centro de la capital mexicana, con la ayuda de VEA Arquitectos, quien se encarga de la cimentación.

Como respuesta a ello, el Presidente López Obrador aseguró que sus hijos “no son corruptos”, y que les pidió que aguantaran y que no cayeran en provocaciones.

“[Los contratos] deben de existir, pero mis hijos no tienen que nada que ver. Mis hijos no son corruptos. Nada que ver con [Carlos] Loret de Mola. […] Yo le digo a mis hijos: ‘Aguanten, no caigan en ninguna provocación’”, mencionó en la conferencia de prensa matutina del pasado 4 de mayo.