Buscadoras de colectivo de Guanajuato urgen protección por intimidación y amenazas

El colectivo tiene dos años desde que se creó y al momento lo conforman 73 familias de Moroleón, Celaya, Villagrán, Uriangato, Pénjamo, Cuerámaro, Manuel Doblado, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande y Cortazar.

Por Alfonsina Avila

Guanajuato, 7 de mayo (Zona Franca).– Cinco integrantes del colectivo Una Promesa por Cumplir han solicitado protección y seguridad ante amenazas e intimidación, sin embargo mencionan que han sido ignoradas por el Consejo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato.

Nailea Carreño, representante del colectivo reconoció que a días del asesinato de su compañera y amiga, la buscadora Teresa Magueyal Ramírez, existe mucho miedo, impotencia y tristeza.

Al menos acompañan ocho casos de la comunidad San Miguel Octopan, uno de ellos el del hijo de Teresa, José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020.

“La verdad es que no nos han buscado ninguna autoridad. Por parte del mecanismo federal estuve hablando de mi caso y me dijo que se tenía que implementar nuevamente medidas más fuertes y empezar a incorporar a mis compañeras, pues eso me preocupa mucho”.

Aseguró que su preocupación es la protección del resto de las familias del colectivo Una Promesa por Cumplir.

“Necesito que mi equipo más cercano esté protegido, porque ve lo que pasó con la señora Tere y ella era de mi equipo más cercano, esto me está indicando que están ubicando mucho a mis compañeras, a las personas que tengo en los municipios me las están indicando y me las tienen vigiladas. Ya pedí que se les incorporará”.

Señaló que del mecanismo estatal ni siquiera le han otorgado la atención para brindarles protección.

“Yo hable con el secretario técnico; con Nájera y les dije que me estuvieran cuidando y me dijo que no, que lo revisara con el mecanismo federal al estar incorporada, ya no se puede hacer nada”.

Desde Fundar condenamos el asesinato en Celaya, Guanajuato, de Teresa Magueyal, madre buscadora, integrante del colectivo 'Una Promesa por Cumplir’. pic.twitter.com/NjeXVZuZqB — Fundar (@FundarMexico) May 2, 2023

Nailea Carreño dijo que las autoridades no tienen que lavarse las manos para brindarles apoyo y salvaguardarse, pues viven con el temor de que puedan asesinar a otra buscadora pronto.

“Hicimos una bitácora de incidentes y me quedé impresionada de cuantos ataques hemos recibido, y es un foco rojo, los cateos, intimidación, llamadas y cartulinas y ahora esto”, advirtió.

