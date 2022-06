Joe Biden “espera con interés” la visita de AMLO a EU en julio, asegura Ken Salazar

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el Presidente Joe Biden “espera con interés” recibir a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el próximo mes de julio en la Casa Blanca.

A través de un comunicado difundido el lunes por la sede diplomática estadounidense, se confirmó el anuncio que realizó el mandatario mexicano durante su rueda de prensa diaria, en la que también dio a conocer que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en Los Ángeles, California.

Ante ello, Ken Salazar destacó que esperan con ánimo las contribuciones en la Cumbre del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y de una robusta delegación mexicana que lo acompaña.

“En éste, el bicentenario de la relación diplomática México-Estados Unidos, nuestra relación bilateral sólo se fortalece”, añadió el Embajador estadounidense.

“La administración Biden-Harris está comprometida a trabajar con las democracias en el hemisferio occidental para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, concluyó.

Ayer por la mañana, el Presidente López Obrador dijo que la intención de su visita a la Casa Blanca es hablar de diversos temas, entre ellos, la integración de toda América, además de las causas de la migración y la reforma migratoria en ese país.

Señaló que ello “va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos y optar por la hermandas, por la política de buena vecindad”.

