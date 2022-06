Asesores de la FDA respaldan vacuna Novavax contra COVID; falta autorización formal

Por Laura Neergaard

Estados Unidos, 7 de junio (AP).– Los adultos estadounidenses que aún no se han vacunado contra la COVID-19 podrían disponer pronto de otra alternativa, ya que los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) respaldaron el martes un tipo de vacuna más tradicional.

Las vacunas de Novavax ya se utilizan en Australia, Canadá, partes de Europa y decenas de otros países, pero la autorización en Estados Unidos es un escollo clave para la empresa con sede en Maryland.

New: FDA Advisory Committee Recommends Emergency Use Authorization of Novavax #COVID19Vaccine for People Aged 18 Years and Older https://t.co/DeEoE7ck5u pic.twitter.com/ZutNEVoSg0

— Novavax (@Novavax) June 7, 2022