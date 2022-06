Un informe de la FDA indica “posible riesgo” de miocarditis con la vacuna de Novavax

Madrid, 6 de junio (Europa Press).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha concluido que la vacuna de Novavax contra la COVID-19 tiene un 90 por ciento de efectividad para evitar nuevos casos, pero ha advertido de un “posible riesgo” de inflamación del corazón (miocarditis).

De acuerdo con el documento, se observó un mayor riesgo de miocarditis y pericarditis (inflamación del tejido del corazón) tras recibir la vacuna, especialmente siete días después de la segunda dosis. Cuatro de los casos registrados por la FDA se produjeron en hombres jóvenes, que ya tienen mayor riesgo de miocarditis por las vacunas de ARNm.

In the past, would have spent a lot of time on this.

Novovax vaccine is a recombinant protein (not mRNA) vaccine. The FDA advisory committee for EUA is next week.

There are also concerns about myocarditis in this vaccine, described in briefing document.https://t.co/FJkkyPfIlM pic.twitter.com/i6josp5PZL

