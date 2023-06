“Estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI y la del PAN”: Sabina Berman

La escritora Sabina Berman consideró que la oposición, formada por varios empresarios así como por los partidos PRI, PAN y PRD, no cuenta con un proyecto para verdaderamente enfrentar a la denominada 4T, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y que lo que los une es el odio contra el Presidente, lo que, dijo, hará que terminen peleados.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- “Estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI y la muerte del PAN”, así lo consideró la escritora Sabina Berman, al opinar sobre la vigencia de ambos partidos, los cuales formaron una coalición con el propósito de hacer contrapeso al Gobierno que encabeza el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Berman consideró que la oposición, formada por varios empresarios así como por los partidos PRI, PAN y PRD, no cuenta con un proyecto para enfrentar a la denominada 4T, y que lo que los une es el odio contra el mandatario federal.

“Van a terminar muy peleados estos dos partidos [PRI y PAN], y muy peleados con Claudio X. (González Guajardo), eso se los puedo firmar como psicóloga, como dramaturga, va a ser un desastre”, aseguró Berman, quien agregó que se trata de un proceso de renovación por el que se encuentra atravesando el país, y que, además, podría propiciar la creación de nuevos partidos políticos.

“A mí no me extraña porque creo que en México estamos en un proceso de renovación total, creo que van a surgir otros partidos, que estos, posiblemente como decía, sino toman una decisión dramática, los acólitos de estos partidos [de oposición], va a terminar, se van a acabar en la próxima elección”, dijo.

“La única salvación es que los priistas y panistas, que los hay inteligentes, digan basta, los tenemos que expulsar a estos hombres que están sentados eternamente alrededor de una mesa planeando la victoria y recibiendo noticias de la derrota, es muy trágico de cierta manera”, expresó.

Sabina añadió que “lo que le falta a Claudio X. y a su no proyecto es gente, nunca hay gente en lo que están hablando (…) ese es parte del problema heredado de la etapa neoliberal, es la exclusión del votante, tal vez llegaron ya a su última contradicción y hay que dejarlos dignamente perecer”.

Asimismo, sostuvo que la falta de un proyecto está directamente relacionado con la “obsesión” que tiene contra el Presidente López Obrador, a quien desde hace años intentan desacreditar asegurando que es un peligro para el país. “Ellos están instalados todavía en la obsesión de 2017, en las elecciones, y sí efectivamente, cómo están obcecados con López Obrador no se les ocurre un proyecto”, subrayó.

Berman destacó que la única preocupación de estos partidos de oposición es “llenar las casillas de esa narrativa que empezaron desde el 2006, que ya no entienden qué pasa, la verdad es que sinceramente ya no entienden y sinceramente ya ven todo desgajado y todo destruido, pero eso les pasa por estar difamando al adversario”, en lugar de armar un proyecto con el cual competir en las próximas elecciones.

“Yo sí creo que es el fin del PRI, del PRD ya es el fin, yo creo que las próximas elecciones es el fin del PRI”, reiteró la escritora, aunque opinó que quien tiene posibilidades de mantenerse es el Partido Acción Nacional (PAN), debido a que sí cuenta con una ideología bien arraigada, aunque será una oposición pequeña en comparación con el partido oficialista, Morena.

“Creo que va a subsistir el PAN porque tiene raíces más profundas y que son… el PRI no tiene ideología, dejó de tener ideología hace 50 o 60 años, pero el PAN sí tiene una ideología y sí tiene una pretensión filosófica, puede ser que subsista pero va a ser un partido muy pequeño, yo no les veo ruta, yo lo que veo es que van a surgir otros partidos, nos tenemos que prevenir, que pueden ser partidos que no nos gusten, puede ser que salga una ultraderecha en México, sería lo lógico”, previó.

Respecto al pronóstico electoral del 2024, previó que Morena volvería a ganar las elecciones presidenciales. “¿Qué nos depara el destino?, yo creo que nos depara un próximo sexenio de Morena, tampoco podría apostar cuál de los dos candidatos punteros va a ganar, y son muy distintos, son devenires muy distintos, pero nos vamos a seguir yendo a la izquierda, por lo menos seis años”, dijo.

Por ello, exhortó a cumplir con todo lo que prometió, principalmente la corrupción. “Yo espero que la narrativa de Morena se cumpla en el sentido de que estamos verdaderamente en una transformación del país, una transformación pacífica pero que sí implica sacudidas, y en ese sentido me preocupa mucho la corrupción, porque la corrupción puede ser la perdición de Morena, puede ser la bomba dentro de Morena, puede ser el cáncer que carcoma la ideología y el proyecto de Morena”.

“Por eso yo no creo que hay que postergarlo más [acabar con la corrupción], yo creo que deberíamos estar hablando de la corrupción y qué hacer con la corrupción interna de Morena, al pequeño PRI que lleva dentro Morena hay que ya sacarlo, porque si no, es muy mañoso el PRI, se puede comer a Morena desde adentro”, advirtió Berman.

Este domingo 4 de julio, con el triunfo de la abanderada morenista, la maestra Delfina Gómez, en el Estado de México, el PRI perdió la entidad a la cual mantuvo bajo control durante 94 años, desde 1929, con lo que quedó en el quinto lugar nacional de ciudadanos gobernados bajo sus siglas, ya que ahora sólo retiene dos entidades: Coahuila y Durango.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado