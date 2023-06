“Ya vas a descansar”: Madre halla a su hijo por transmisión de colectivo en redes

Por Laura Villafaña

Irapuato, Guanajuato (Zona Franca).– “Es mi hijo el muchacho del diamante” comentó la madre de Pedro Ramírez López durante la transmisión en vivo que realizaba Karla Martínez desde una finca bardeada de la comunidad de Malvas, para informar sobre el hallazgo de tres cuerpos dentro de igual número de fosas clandestinas.

Su mamá nuevamente lo confirmó cuando el colectivo “Hasta encontrarte” publicó en sus redes sociales las fotografías del cuerpo y el tatuaje en forma de diamante con el nombre de ‘Tania’ que Pedro tenía en su pierna; la frase tatuada “Good old days” en la muñeca de su mano; un par de tenis negros de tela, una bermuda tipo cargo, y una playera con el número 13.

Lo localizamos en una fosa, subimos prendas y tatuajes, su madre lo identifico, al estado Mexicano le decimos, ya basta de fosas, queremos búsquedas en vida, queremos abrazarlos no queremos desenterrar para enterrar de nuevo @Busqueda_MX pic.twitter.com/AXQ02DLqBr

La mamá de la víctima dirigió un mensaje a las buscadoras el haber encontrado a su hijo, pues dijo que gracias a ellas, él ya sería sepultado.

“Mi Amor ya vas a descansar corazón, Dios me permitió que te encontrarán para darle cristiana sepultura. Algún día, nos volveremos a ver mi niño. Hasta siempre mi amado hijo.Que triste es despertar y saber que ya no te volveré a abrazar, tristemente las personas que tenemos familiares desaparecidos nuestra mayor esperanza es encontrarlos para poder darles una cristiana sepultura. Son sentimientos encontrados mucha tristeza y a la vez algo de paz al saber que cuando menos ya no estás desaparecido. Nada va a volver a ser igual contigo se va una parte de mi alma siempre, siempre viviré esperando el momento de volverte a ver mi niño el día de hoy se va mi miedo a morir porque sé que cuando esto pase volveré a tenerte entre mis brazos a ti y a tu hermanita” publicó la mamá de Pedro.