La serie de Echo podría traer de regreso a personajes de las series de Netflix

Varias filtraciones revelan que Daredevil y Jessica Jones de Marvel podrían aparecer la próxima serie Echo, spin-off de Hawkeye.

MADRID, 7 de julio (EuropaPress).- Alaqua Cox, volverá a encarnar a Maya López en Echo, el esperado spin-off de Hawkeye (Ojo de Halcón) que comenzó su rodaje el pasado mes de mayo en Atlanta, llegará a Disney+ a lo largo de 2023. Y con el regreso de la que una vez fue la mano derecha de Kingpin, una filtración señala el regreso de Charlie Cox como Daredevil y el número de episodios en los que participará, así como la posible vuelta de la Jessica Jones de Krysten Ritter.

Según apunta la información ofrecida por The Weekly Planet a través de su canal de Youtube publicado por James Clement, ya se ha decidido en cuántos capítulos aparecerá el protector de Hell’s Kitchen además de su papel en la trama haciendo frente a un viejo enemigo y tendrá un disfraz completamente nuevo.

Así, en el video, Clement apuntó que Cox aparecerá como Daredevil en tres episodios, mientras que Vincent D’Onofrio, lo hará en cuatro retomando su rol como Kingpin. Y su papel en la serie lo llevará a postularse como el alcalde de la ciudad de Nueva York, claro que su presencia será algo distinta a la que se le vio en Ojo de Halcón, ya que se verá forzado a llevar un parche en el ojo tras recibir un letal disparo de Echo al final de la serie.

De igual manera, los rumores también sugieren que el justiciero encarnado por Cox lucirá un atuendo en rojo y negro e iniciará la búsqueda de su vieja amiga, Jessica Jones. Claro que no es la primera vez que se especula con la posibilidad de que el actor se incorpore al reparto de la serie, ya que en los cómics su relación con Maya López, más conocida como Echo, es muy profunda.

Y aunque llegue a aparecer con un traje cuya descripción parece que será de un corte muy similar al que llevó en la serie de Netflix, el hecho de que busque a su compañera de los Defensores, no implica que Krysten Ritter reaparezca en la ficción protagonizada por Alaqua Cox. Eso sí, a pesar de tratarse de un rumor y no estar confirmado por Marvel, razón por la cual se debe coger con pinzas, no son pocos los seguidores marvelitas a los que les gustaría ver nuevamente en acción a la heroína urbana de Krysten Ritter en el UCM.

Ahora que tanto Jessica Jones como Daredevil están, al igual que el resto de series de The Defenders, en Disney+, no resultaría nada ilógico pensar que Echo, sea el impulso necesario para relanzar ambos personajes dentro del UCM.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press