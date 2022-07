FOTOS: Disney+ conecta las series de Marvel en Netflix con todo el cánon del UCM

AS MÉXICO

Las series de Marvel que se encontraban en Netflix aterrizaron en Disney+, por ello, la plataforma de streaming compartió una serie de fotos en la que relaciona las producciones con el UCM.

Ciudad de México, 4 de julio (ASMéxico).- Ahora sí que sí. Las series de Netflix de Marvel, con la celebrada Daredevil al frente, ya son parte del canon oficial del UCM con su llegada a Disney+.

Así lo ha confirmado la propia cuenta oficial de Instagram de la plataforma de streaming, compartiendo hasta cinco reveladoras imágenes que nos muestran a sus protagonistas como si estuvieran siendo investigados.

NETFLIX, MARVEL Y EL UCM: UNA SOSPECHA MUY REAL

“Cuando te das cuenta de que todo está conectado”, podemos leer en la cuenta oficial de Disney+ en Instagram junto a una serie de imágenes que conectan directamente las diferentes series de Netflix de Marvel entre sí y, a su vez, con el UCM. Y es que desde el estreno de las primeras series de Marvel en Netflix, muchos fans se preguntaban si formaban parte del UCM como tal, algo que nunca llegó a confirmarse; hasta ahora.

Y es que recientemente hemos tenido las primeras pistas sobre la integración de los personajes de Marvel de Netflix en el UCM. El caso más sonado (y esperado) fue la aparición de Daredevil (Charlie Cox) en Spider-Man: No Way Home como Matt Murdock, abogado de Peter Parker en el caso del “asesinato” de Mysterio. Aunque no ha sido el único; tanto es así, que el villano tras las sombras de la serie Ojo de Halcón era el mismísimo Kingpin de Daredevil, interpretado nuevamente por Vincent D’Onofrio.

Veremos si en próximas producciones de Marvel Studios se integran el resto de personajes de Netflix como Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher y compañía. Por el momento ya se ha anunciado la próxima producción de una nueva temporada de Daredevil, ya como parte del UCM.

