Aquí las primeras imágenes de la temporada 2 de Loki; las filtran en redes

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 4 de julio (ASMéxico).- El rodaje de la segunda temporada de la serie Loki de Marvel Studios para Disney+ ya ha arrancado; tanto es así, que tenemos las primeras imágenes y videos de la producción con el propio Tom Hiddleston vestido de etiqueta y varias referencias al UCM y a un villano clásico de los cómics.

Así lo recogen medios como Total Film (vía Games Radar) a través de publicaciones de usuarios en redes sociales que han estado en los alrededores de la filmación, en el Teatro Noël Coward de Westminster, en la ciudad de Londres.

LA TEMPORADA 2 DE LOKI ARRANCA SU RODAJE

Así, en estas primeras imágenes del rodaje de la temporada 2 de Loki de Marvel Studios vemos a su protagonista, el actor Tom Hiddleston, vestido de etiqueta con la intención de acceder a un elegante teatro. Junto al conocido intérprete vemos a otro de sus compañeros de reparto, Owen Wilson, que repite en el papel de Mobius. Recordemos que el regreso de Mobius se confirmó tras el final de la primera temporada.

LOKI SEASON 2 IS FILMING! THIS IS NOT A DRILL! 🤩💚 currently in london!! tom hiddleston @ owen wilson !!! pic.twitter.com/IFKNrSig08

— Jasmine Lee (@jasminerlee) July 4, 2022