“Los recibimos así”, dice fundador de Black Jaguar-White Tiger ante denuncias (VIDEO)

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Eduardo Serio, presidente y director de la fundación Black Jaguar-White Tiger, donde se denunciaron casos de felinos maltratados en un santuario del Ajusco, Ciudad de México, acusó a medios de comunicación de hacer “mierda” su trabajo.

“Déjenme contar la parte de mi historia y ya luego ustedes deciden. Estoy seguro que vamos a salir limpios“, remarcó en un video publicado en redes sociales.

Serio aceptó que las grabaciones que circulan en redes son verdad pero fueron sacados de contexto, y señaló que él había rescatado a los felinos en dicho estado, pues ya presentaban problemas genéticos al momento de ser rescatados.

El fundador del santuario también argumentó que los fondos económicos cayeron durante la pandemia hasta en un 70 por ciento, y debido a algoritmos de la plataforma Instagram, ya que bajó el tráfico hacia la cuenta de la fundación.

“Yo no soy zoológico, yo no tengo puro animal precioso, bonito, no, yo recojo todo tipo de animales, ¿o ya se les olvidaron todos los milagros que hacemos?”, arremetió. “Tienen problemas genéticos, o así me llegaron, o llegaron bien pero presentaron los problemas genéticos después en algún punto de mi vida”.