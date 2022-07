Fiscalía de EPN fue servicial con Collado y hasta actuó como su abogado: periodista

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto actuó como “un abogado defensor” de Juan Collado Mocelo, actualmente preso en méxico por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, para tapar sus movimientos de millones de dólares a bancos de Andorra, aseguró Joaquín Gil, periodista de el diario español El País.

“Lo que llama la atención en el caso de Collado es la colaboración, por no decir servilismo, de la Fiscalía durante la época de Peña Nieto para tapar la causa en Andorra con tretas jurídicas que desde el punto de vista procesal son legales […] La Fiscalía en la época de Peña Nieto en el caso de Collado actuó más bien como un abogado defensor que como un Ministerio Público que quiere impulsar investigaciones”, aseguró el reportero en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Este día, El País publicó un reportaje en el que dio a conocer que Juan Collado posee una vivienda en el centro de Madrid, España, la cual cuenta con 233 metros cuadrados con trastero y dos plazas de garaje, localizada en la zona más cara de la capital española.

El reportaje de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo reveló que el inmueble del prestigioso litigante se encuentra a dos pasos de la puerta del Sol y está valorado en entre 4.8 y 5.8 millones de dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas por el medio español, que cifran el precio medio de venta cuando se inició la promoción en 4.8 millones de dólares.

El País dio a conocer que la vivienda cuenta con todos los servicios del hotel de megalujo Four Seasons. Dispone de chef privado, lavandería, mayordomo y acceso a la zona de descanso con tres piscinas, gimnasio, spa y salas de yoga. Mientras que un conserje uniformado atiende en el vestíbulo las 24 horas y el portal de acceso a la vivienda colinda con la tienda de Hermès, una casa de modas francesa. Además, dispone de un salón de una de las viviendas de Centro Canalejas y el interiorismo es de Luis Bustamante.

El diario español detalló que seis días antes de su detención, Collado habría transferido 10.5 millones de dólares a una cuenta a su nombre en una sucursal del BBVA de Madrid, de acuerdo con un informe de la Policía de Andorra de diciembre de 2021.

Ante esto, Joaquín Gil indicó que la transacción coincide con las fechas en las que los propietarios de las nuevas viviendas realizaron un pago por adelantado del 30 por ciento.

NO HAY INFORMACIÓN CONTRA EPN

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, Carlos Romero Deschamps y Enrique Peña Nieto.

Respecto a esta situación, Joaquín Gil indicó que por el momento se desconoce de la existencia de posible información que involucre de manera directa al expresidente Enrique Peña Nieto con las cuentas en Andorra de Juan Collado.

“Sobre Enrique Peña Nieto no hay ninguna información directamente en el sentido de que haya un informe de la policía que apunte que la titularidad de una cuenta sea de Enrique Peña Nieto, lo que más se le hace es que en los distintos informes la policía de Andorra dice que Collado no puede justificar el origen del dinero que obtuvo en este país y que quizás ese dinero no sea de él, sea de terceros”.