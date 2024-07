El reto de Harfuch: ¿Cómo dirigir la seguridad con la Guardia en manos de Sedena?

En el marco de la tercera revelación del gabinete de Claudia Sheinbaum, se confirmó que Omar García Harfuch será el Secretario de Seguridad, quien encabezará la secretaría con el reto de traspasar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. En su mensaje, Harfuch destacó la importancia de la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como el trabajo coordinado con las 32 entidades federativas. En este contexto, también se vuelve crucial abordar los principales desafíos que Sheinbaum enfrentará en materia de seguridad.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo) – Mejorar la coordinación interinstitucional entre la federación, los estados y los municipios, así como la necesidad de civilizar los mandos policiacos, fortalecer las policías locales y implementar estrategias de construcción de paz, son algunos de los principales ejes y retos en materia de política de seguridad que enfrentará la próxima Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum ha revelado gradualmente los integrantes de su Gabinete. Este pasado jueves 4 de julio, fue la tercera revelación de quienes estarán en su gabinete: Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaría de Seguridad Seguridad y Protección Ciudadana, será la próxima Secretaria de Gobernación; Mario Delgado, dirigente de Morena, quedará como el Secretario de Educación; Ariadna Montiel, permanecerá como Secretaria de Bienestar y Omar García Harfuch, se confirmó que será el próximo Secretario de Seguridad, que es una de las más expectativas generó

Durante su mensaje, Omar García Harfuch agradeció la confianza depositada en él y enfatizó que la misión crucial será acompañar a la futura Presidenta y trabajar incansablemente para construir un México más fuerte, seguro, justo y próspero.

“Tenemos una misión crucial que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro, más justo y más próspero para todos,” expresó García Harfuch.

El nuevo titular de Seguridad Pública destacó la importancia de la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, siguiendo las instrucciones de Claudia Sheinbaum sobre el fortalecimiento de la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Marina la instrucción de nuestra Presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional que creó el presidente Andrés Manuel López obrador dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina instituciones que siempre siempre han velado por el bienestar de los mexicanos”, dijo.

El Senador electo también puso énfasis en la necesidad de fortalecer a la Guardia Nacional, las policías y en un trabajo de coordinación pues dijo que la seguridad nacional es una responsabilidad compartida:

“Trabajaremos incansablemente por la seguridad de nuestro país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad de nuestro país es una responsabilidad compartida y así la debemos asumir todos. Trabajaremos en absoluta coordinación con los estados, con la Defensa, con la Marina. También fortaleceremos las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, principalmente a través del Centro Nacional de Inteligencia bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad”, expresó.

Omar García Harfuch, Senador electo y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se perfilaba como el principal candidato para dicho puesto, gracias a su experiencia en el Gabinete de Sheinbaum durante su gestión como Jefa de Gobierno capitalino y por los resultados en la reducción de homicidios.

Una de las grandes apuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control de la Guardia Nacional. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detuvo su primer intento resolviendo que la GN debía regresar al mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el mandatario nacional ha insistido en enviar nuevamente otra iniciativa de reforma para que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la corporación, esperando obtener la mayoría calificada.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, ya anunció que su próximo Gobierno buscará fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional (GN) como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo anterior, algunos analistas se preguntan si realmente será un reto para un perfil alto como el de Omar García Harfuch aceptar un puesto con funciones y toma de decisiones reducidas, si es que la Guardia Nacional se pasa a la Sedena.

Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la UNAM, quien mostraba escepticismo sobre si García Harfuch quisiera efectivamente la Secretaria de Seguridad, y es que lo que será un reto al aceptarla es que podría quedar como secretaría con funciones reducidas y con poca autonomía real en la toma de decisiones, especialmente si las reformas constitucionales en septiembre de ese año fortalecen el papel de la Guardia Nacional bajo la tutela militar.

“La realidad es que en este momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es en realidad un gran cascarón que no hace demasiado. La Seguridad Pública se encuentra en manos de la Sedena y Marina, y son esas dos secretarías las que están tomando decisiones. En buena medida, son las que ya tienen de facto el desarrollo de la GN y también la directriz y la toma de decisiones en el entrenamiento. Entonces, en este momento es un cascarón. Parte del problema será ver si él va a tener el talante para dirigir una Secretaría donde, en realidad, no se toman las decisiones”, señaló.

Saúl Arellano, especialista en seguridad y profesor de las Facultades de Derecho y Economía de la UNAM, consideró que Harfuch enfrentará mayores desafíos a nivel nacional debido a las diferencias operativas y territoriales en el país.

“Omar García Harfuch tuvo resultados muy importantes en la Ciudad de México, pero también hay que decir que el país no es la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene ciertas ventajas que no necesariamente hacen duplicable el mismo modelo que implementó en la capital en regiones como Guerrero, Guanajuato, Jalisco y Colima, donde la dispersión territorial y las capacidades son diferentes. El estado de fuerza y el desarrollo tecnológico son distintos y, evidentemente, estos son los retos para los próximos seis años. […]El perfil de Omar García Harfuch me parece profesional; es un policía que ha demostrado eficacia y eficiencia en el desempeño de su cargo.”, expresó.

RETOS DE CLAUDIA EN SEGURIDAD

Los analistas y catedráticos de la UNAM, Saúl Arellano y Daniel Vázquez, coinciden en que uno de los principales retos es la necesidad de civilizar los mandos policiacos, reformar las estructuras policiales, fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana.

Arellano señaló que uno de los principales retos será la necesidad de otorgar un perfil civil a los mandos policiacos. Indicó que aunque se propone integrar la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), esto podría implicar el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“A mí lo que me parece que uno de los grandes retos que tiene la Presidenta electa Claudia Sheinbaum es cómo le das de veras un perfil civil a los mandos policiacos, porque efectivamente esta propuesta de integrar la Guardia Nacional al Ejército, a la SEDENA, pero el problema es que si lo haces, sí tendrías que desmantelar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que recordar que la Policía Federal no siempre ha tenido una cabeza como una Secretaría; estuvo sumida a veces en otras instancias, pero a mí sí me parece que deberíamos seguir avanzando hacia mandos civiles. En ese sentido, la gran legitimidad con la que lleva la Presidenta Sheinbaum me parece que permitiría incluso dar un paso más allá, que sería ir en el sentido correcto de lo que han hecho las democracias avanzadas, que es convertir a la Secretaría de la Defensa en un organismo presidido por un civil”, expresó el experto.

En cuanto a Daniel Vázquez Valencia, investigador de la UNAM, destaca que los retos en materia de seguridad para Sheinbaum serán similares a los que existían en 2018, con la adición de nuevos desafíos debido a la evolución del contexto. Aunque los homicidios han comenzado a disminuir, destacó que el nivel de criminalidad sigue siendo alto y que el sistema de justicia y las estructuras policiales no han experimentado cambios sustanciales, lo que limita la efectividad en la lucha contra el crimen organizado tanto a nivel local como nacional.

“Aunque ya empezaron a bajar todos los delitos, sin embargo, el porcentaje en que disminuyeron los delitos es muy poco. Tenemos todavía un cúmulo muy importante de delitos en general, en particular de extorsión y también de homicidio. Entonces, pues, tenemos un escenario muy parecido a lo que teníamos en 2018, ya no creciendo, ¡que no es poca cosa!, pero todavía con un alto nivel de criminalidad en el país. Y no solo eso, sino que tampoco tuvimos un cambio radical ni en el sistema de cuerpos de policía ni en el sistema de fiscalías. […] Los problemas que tenemos son normalmente a nivel muy local o regional, en determinado conjunto de municipios y en determinadas regiones, y ahí no ha habido un cambio, porque justamente no hubo un trabajo de incidencia en las policías municipales y estatales de las 32 entidades federativas, ni tampoco una modificación relevante en las 32 fiscalías. Entonces, nuestro sistema de justicia, salvo la Guardia Nacional, prácticamente es el mismo que teníamos en 2018. Los retos son los mismos, porque avanzamos muy poco en derechos humanos, en seguridad, en justicia y en desmilitarización del país”, señaló.

Ambos expertos también destacaron que la coordinación interinstitucional es crucial para enfrentar la complejidad de las redes criminales, que operan a nivel local, regional e incluso transnacional. Esta coordinación debe incluir a la Guardia Nacional, las fuerzas estatales y municipales, así como otras instancias de procuración de justicia.

“De los retos ya operativos, me parece que uno de los más fuertes que va a enfrentar la Presidenta es cómo generar una estrategia de coordinación con entidades y municipios. [….] lo que vemos aquí es un gran quiebre en términos de mecanismos de coordinación y, sobre todo, de las capacidades municipales, porque debemos recordar que la prevención en materia de Seguridad Pública le corresponde constitucionalmente a los municipios; las policías preventivas están consideradas en el artículo 115 constitucional y es una facultad exclusiva del municipio tener sus propios policías. Ahí es donde está el punto más débil de toda la cadena y, como dicen, ‘siempre la cueva se rompe por el lado más flaco’, y eso es lo que está pasando en nuestro país con los municipios; tenemos un estado de fuerza sumamente deficitario”, destacó Arellano.

Por su parte, Vázquez añadió que además de las grandes redes de macrocriminalidad, que para enfrentarlas necesita un fuerte aparato de seguridad a nivel federal, en México “tenemos muchísimas células armadas a nivel local, que operan justamente a nivel micro, sobre todo a nivel municipal o en algunas regiones específicas. Entonces, se necesita echar a andar las dos cosas: necesitas ganar por una parte hacia abajo, a nivel micro, y eso se hace juntamente con las policías municipales y estatales, y también con la Guardia Nacional y a veces con el Ejército. Pero necesitas precisamente operativos conjuntos de todos esos elementos. Ahí necesitas un fuerte apoyo de coordinación interinstitucional y al mismo tiempo una política con características nacionales para generar un desmantelamiento de esas grandes redes de la criminalidad.

“Actualmente, vemos que hay una falta de mecanismos de coordinación. Las policías locales, sobre todo cuando existen gobiernos de oposición, no comparten información, inteligencia ni estrategias con la Guardia Nacional, lo que convierte a la Guardia Nacional en un testigo ciego. Entonces, sí creo que hay una estrategia que modificar en términos de coordinación”, abundó Arellano.

Por su parte, Daniel Vázquez destacó la ventaja de Sheinbaum en materia de coordinación al contar con una mayoría de gobernadores afiliados a su partido, lo que podría facilitar la implementación de reformas significativas en materia de seguridad a nivel local.

“Uno de los elementos centrales es que probablemente en 2018 se podría decir que, en la medida en que teníamos una mayor pluralidad partidista en los distintos niveles, se tornaba más difícil la coordinación interinstitucional. Hoy ya no hay ese argumento porque Morena tiene el grueso de las gubernaturas, también tiene muchísima presencia a nivel municipal y va a tener la presidencia por segundo sexenio. Entonces, la coordinación interinstitucional tendría que ser mucho más sencilla”, dijo.

En cuanto al papel de la Guardia Nacional, Arellano plantea la necesidad de definir claramente sus funciones: ¿debe limitarse a patrullar y disuadir o intervenir directamente en la persecución de criminales y en investigaciones? Esta clarificación es esencial para evitar malentendidos y maximizar su efectividad.

Ambos analistas compartieron que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de avanzar en estas áreas, aprovechando la legitimidad y el respaldo político con el que cuenta. Asimismo, los dos expertos también concordaron en que el próximo o la próxima secretaria de seguridad tendrá como principal tarea o desafío redefinir y fortalecer el rol de la Secretaría de Seguridad Pública, asegurando que tenga verdadera autoridad y capacidad de acción en un contexto donde las fuerzas armadas tienen una influencia predominante.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.