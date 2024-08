Harris elige a Tim Walz, Gobernador de Minnesota, como candidato a la Vicepresidencia

Por Steve Karnowski, Seung Min Kim, Colleen Long, Zeke Miller y Will Weissert

WASHINGTON (AP).— La Vicepresidenta Kamala Harris eligió al Gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, eligiendo a un político afable y veterano que los demócratas esperan que pueda mantener viva la recién descubierta unidad del partido en una campaña que se precipita hacia el día de las elecciones.

Harris señaló en una publicación en las redes sociales que Walz ha “entregado resultados a las familias trabajadoras” como Gobernador, entrenador, profesor y veterano. Walz dijo que era el “honor más grande de su vida” ser la elección de Harris para la Vicepresidencia. Los dos estarán juntos en Filadelfia durante un evento de campaña.

Al elegir a Walz, de 60 años, recurre a un Gobernador de la región centro-norte de Estados Unidos, veterano de guerra y partidario de los sindicatos, que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, la cual incluye protecciones amplias al derecho al aborto y generosas ayudas a las familias.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.

It's great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024