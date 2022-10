“Era para mí”: “El Fresa”, líder de la Familia Michoacana, tras ataque en Totolapan

En un video de 10 minutos duración, publicado en su perfil personal de la red social Facebook, “El Fresa”, añadió que el ataque ocurrió cuando estaba por bajarse de su camioneta blindada, a una reunión con el Alcalde y su padre.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 7 de octubre (Zeta).- José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, uno de los dos líderes de la Familia Michoacana, aseguró, el 6 de octubre del 2022, que el ataque de supuestos miembros del grupo delictivo Los Tequileros -quienes asesinaron, a Conrado Mendoza Almeda, Alcalde de San Miguel Totolapan, región de Tierra Caliente, en el estado Guerrero, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como a su padre Juan Mendoza Acosta, quien ocupó el mismo cargo, y a 18 personas más-, iba dirigido contra él.

En un video de 10 minutos duración, publicado en su perfil personal de la red social Facebook, “El Fresa”, -quien junto con su hermano Jhonny Hurtado Oloscoaga, “El Pez”, dominan el cobro de piso y narcotráfico en la Tierra Caliente de Guerrero-, añadió que el ataque ocurrió cuando estaba por bajarse de su camioneta blindada, a una reunión con el Alcalde y su padre.

Hurtado Oloscoaga narró que la reunión con estos los dos políticos antes citados, así como una decena de funcionarios públicos y pobladores, era por un video que salió previamente en el que encapuchados, denominados Los Tequileros, aseguró que reaparecía a tres años de la muerte de Raybel Jacobo de Almonte, quien formó parte de la Familia Michoacana, pero luego formó dicho grupo delictivo.

Sin embargo, “El Fresa” afirmó que luego de escapar del ataque, algunos miembros de su grupo lo protegieron entre los cerros y atacaron al convoy que minutos antes había matado a las 20 personas en la cabecera municipal de Totolapan. En su mismo mensaje, Hurtado Oloscoaga también amenazó a dos sujetos apodados “La Mula” y “El Vago”.

El líder de la Familia Michoacana también advirtió a Saúl Beltrán Orozco, exdiputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra, desde el 9 de enero del 2017, por una Juez penal, por el probable delito de homicidio calificado de José Antonio Zeferino Gil, quien fue testigo del secuestro y posterior ejecución del sacerdote José Ascensión Acuña, en San Miguel Totolapan, después de que el párroco ofició el bautizo de un hijo de De Almonte Jacobo, alias “El Tequilero”, del que el exlegislador fue el padrino.

Luego de presenciar los hechos y comentarlos con sus familiares, Zeferino Gil fue asesinado el 25 de septiembre de 2014, tres días después de su “levantón”, supuestamente por órdenes de Beltrán Orozco, quien entre octubre del 2012 y septiembre del 2015 fungió como Presidente municipal de San Miguel Totolapan.

Aunado a lo anterior, “El Fresa” aseguró que tiene una casa a una cuadra de la sede de la Presidencia Municipal en San Miguel Totolapan, que todos lo conocen y que tan tranquilo se sentía en ese pueblo que hasta iba a los jaripeos sin escoltas y sin armas. Asimismo, reveló que recibió un regaño de su hermano “El Pez”, por confiarse del ataque que “Los Tequileros” advirtieron días antes en un video. Por último, aseguró que la Familia Michoacana tiene el dinero para pelear contra los otros grupos delictivos de la región.

“Nos tenían la trampa bien hecha, llegó a la reunión, gracias a Dios ando en blindada, nunca ando con gente en ese pueblo porque lo consideraba igual que Arcelia, que otros pueblos, muy tranquilo. Llego y comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también, alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada, ya no sé qué más pasó, salgo rumbo a San Francisco, Valle Luz, tenía mucha gente en todos los cerros, todas las brechas”, contó “El Fresa”.

“Las cosas se salieron de control, llegaron donde estábamos, traigo unos videos, donde iban siguiéndome a mí, pensaban que iba sin gente, y nos llegan allá a donde estábamos [mostró un video]. Andaba muy molesto, no dejamos ni un cabrón ahí, decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda en meterse a ese pueblo, pueblo tranquilo, la responsabilidad es de nosotros por haberse confiado, jamás pensamos que pasara algo así en San Miguel, murió familia mía cercana”, indicó Hurtado Oloscoaga.

“Vivo en San Miguel, tengo mi casa a una cuadra de la Presidencia, yo creo todos la conocen, saben dónde vivo, salgo de mi casa porque acordamos reunión con Presidente, su papá, el grupo de la paz, por los hechos, un video antes, creía que era falso, que la gente [de Los Tequileros] no estaba ahí”, expresó “El Fresa” en su grabación.

“San Miguel lo notaba tranquilo, la gente me veía en jaripeos con mi familia, sin un arma, nunca uso un arma, nunca he usado un arma, ayer las tuve que usar porque no había de más. Me andaba costando la vida, mi hermano me dio la regañada de mi vida por andar confiado, sin gente, pero yo San Miguel lo notaba tranquilo, la gente me veía en jaripeos con mi familia, sin un arma, nunca uso un arma, nunca he usado un arma, ayer las tuve que usar porque no había de más”, agregó Hurtado Oloscoaga.

“Hoy se acabó la lucha de ellos [de las personas asesinadas], pero va a empezar la mía para matar a ese hijo de su pinche madre de ‘El Vago’, de Saúl y de ‘La Mula’, te esmeraste, dinerito tenemos para gastar. Ojalá vinieran ellos para darnos una putiza con ellos, no tienen el valor de venir, hay que estar tranquilos por el lado que no hay nadie, pero no hay que bajar la guardia, hay que estar pilas gente”, concluyó “El Fresa”.

