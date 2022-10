Nobel de la Paz va para activista y 2 organizaciones defensoras de derechos humanos

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS).- El activista bielorruso Ales Bialiatski, la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania han sido reconocidos con el premio Nobel de la Paz por el Comité Noruego.

Recogen el testigo de los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov, premiados en la edición de 2021, y recibirá en diciembre en Oslo un reconocimiento que lleva aparejado también la entrega de 10 millones de coronas suecas (más de 917 mil euros).

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

