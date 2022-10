Nobel de Física va para 3 científicos expertos en ciencia de información cuántica

ESTOCOLMO, Suecia, 4 de octubre (AP).— Tres científicos ganaron el martes el Nobel de Física este año por su labor en la ciencia de información cuántica, que tiene aplicaciones significativas, por ejemplo en el campo de la encriptación.

La Real Academia de Ciencias de Suecia reconoció a Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger por su descubrimiento de la forma en que las partículas llamadas fotones pueden relacionarse, o “enredarse” entre sí, incluso aunque estén separadas por grandes distancias.

“La ciencia de la información cuántica es un campo dinámico y que avanza con rapidez”, explicó Eva Olsson, miembro del comité del Nobel. “Tiene amplias y potenciales aplicaciones en campos como la transferencia segura de información, la computación cuántica y la tecnología sensorial”.

