No procede queja de “Alito” para frenar “Martes del Jaguar” de Layda Sansores: INE

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja solicitada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, contra la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

La Comisión determinó que la emisión de los audios de Moreno Cárdenas en el programa “Martes del Jaguar”, conducido por la propia Layda Sansores y transmitido a través del canal televisivo operado por el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, no representan un peligro pues estos hechos denunciados no tendrían alguna clase de impacto en el proceso electoral del estado y federal que sucederá en 2024; así como tampoco para las elecciones del Estado de México y Coahuila, las cuales comenzarán en enero de 2023.

Sin embargo, con respecto a una queja interpuesta por violencia política de género que fue cometida en contra de legisladores del PRI, la Comisión señaló que se pronunció otorgando la medida cautelar solicitada.

Finalmente, con respecto al señalamiento de presunto uso indebido de recursos públicos, la Comisión determinó que hay imposibilidad de conocer el tema, por lo que dicho asunto se resolverá de fondo por el Poder Judicial.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que fue una coincidencia que ella dejara de difundir audios de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y que se aprobara la iniciativa del tricolor para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad pública hasta el 2028.

Durante la emisión del programa “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal llevaba meses exhibiendo públicamente audios donde supuestamente se escucha a Alejandro Moreno ordenar o encaminar distintos delitos, muchos de ellos graves.

Sin embargo, la Gobernadora de Campeche aseguró, durante su participación en el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, que la “tregua” fue por recomendación de sus abogados, ya que un Juez podría requerirla por la filtración de audios.

“Fue una coincidencia. Yo ya tenía la advertencia que le dio el primer fallo, esta semana pasada, de que me volvieron a requerir porque él me volvió a acusar de desacato, entonces tuvimos otra llamada y determinó el Juez que no hubo desacato, pero hizo una advertencia por escrito”, dijo ante los representantes de medios de comunicación.