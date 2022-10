Juez da suspensión provisional contra orden de aprehensión a padre de Mauricio Tabe

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó este viernes la suspensión provisional a Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

Tabe Tabe, quien actualemente se encuentra en rpisión domiciliaria, se adelantó a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e interpuso un juicio de amparo contra actos de jueces en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en funciones de jueces de control, adscritos a la Unidad de Gestión Número 12, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades.

Dos días después, un Juez de la CdMx lo vinculó a proceso por el intento de agresión que sufrió un empleado del INVEA, el pasado 27 de septiembre, cuando acudieron a poner sellos de clausura a la taquería ubicada en la colonia Escandón, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

El propietario de la cadena de restaurantes “Don Eraki” sólo deberá permanecer bajo prisión domiciliaria como medida cautelar, decisión que tomó el Juez luego de que se revisaran los datos de prueba reunidos por la autoridad ministerial y de la Policía de Investigación. Además, fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la siguiente audiencia será en noviembre.

El padre del Alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y dueño de una taquería en la Ciudad de México, salió el 27 de septiembre con un cuchillo y atacó a inspectores del INVEA. Horas después, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales y dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerla daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un videomensaje.