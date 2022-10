La Fiscalía imputa a Daniel Tabe, padre de Alcalde, tentativa de homicidio calificado

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Daniel Tabe, propietario de la taquería “Don “Eraki’” y padre del Alcalde Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio calificado, luego de amenazar con un arma blanca a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) a través de un comunicado.

La imputación contra Daniel Tabe fue formulada por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica, por lo que un juez lo vinculó a proceso por el intento de agresión que sufrió un empleado del INVEA, el pasado 27 de septiembre, cuando acudieron a poner sellos de clausura a la taquería ubicada en la colonia Escandón, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de que el Juez revisara los datos de prueba reunidos por la autoridad misterial y detectivas de la Policía de Investigación, éste determinó que habían motivos suficientes para que se le aplicara al imputado la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.

Además, fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la siguiente audiencia será en noviembre.

El pasado 28 de septiembre, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó las acciones ocurridas el pasado 27 de septiembre, cuando Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, amenazó con un cuchillo a un verificador del INVEA de la CdMx.

En dicho encuentro con los medios de comunicación, confirmó que la persona que fue amenazada por Daniel Tabe se encuentra bien y sin ningún tipo de lesión. Además, aprovechó para explicar que, gracias a los cambios en el sistema penal acusatorio, el también dueño de la taquería “Don Eraki” no fue detenido en ese momento.

“Por cierto, preguntan que por qué no se detuvo de inmediato. Recuerden que ya cambió el sistema penal acusatorio: si no se detiene a alguien en flagrancia, pues hay que presentar denuncias, tienen que abrir carpeta de investigación y en todo caso lo que determine el Juez”, explicó.

El padre del Alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y dueño de una taquería en la Ciudad de México, salió el 27 de septiembre con un cuchillo y atacó a inspectores del INVEA de la CdMx que la clausuraban, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.

Horas después del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerla daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un videomensaje.