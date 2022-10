Tribunal ruso expropia la sede de la ONG Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz

Madrid, 7 Oct. (EUROPA PRESS).- El Tribunal del distrito de Tverskoi, en la capital de Rusia, Moscú, ha decretado la expropiación en favor del Estado de la sede de la ONG Memorial, galardonada este mismo viernes con el premio Nobel de la Paz.

Así, la ONG, reconocida en Rusia como agente extranjero, ve cómo las autoridades rusas le arrebatan su sede en la calle Karetniy Riad de Moscú apenas unas horas después de que el Comité Noruego la premiase con el Nobel de la Paz, según ha adelantado la agencia rusa de noticias TASS.

El activista bielorruso Ales Bialiatski, el Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania han sido reconocidos con el premio Nobel de la Paz, en un galardón con el que el Comité Noruego ha querido aplaudir la labor de la sociedad civil en defensa de los Derechos Humanos en tres países estrechamente interrelacionados en los últimos meses.

El Comité Noruego ha puesto el foco en la ONG Memorial, fundada en 1987, en pleno declive soviético, por activistas como Andrei Sajarov, que ya había sido reconocido previamente con el premio Nobel de la Paz. La organización siguió creciendo tras el colapso de la URSS y su constante pulso con el Kremlin llevó a que fuese declarada “agente extranjero” y obligada a cerrar a finales de 2021.

La presidenta del Comité Noruego, Berit Reiss-Andersen, ha afirmado que el premio “no va contra nadie”, sino que prefiere centrarse en acciones que considera positiva. Así, ha negado en declaraciones a los medios que sea un mensaje directo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que precisamente este viernes cumple 70 años.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022