Embajadora de Ucrania rechaza propuesta de paz de AMLO; es imposible el diálogo, dice

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Oksana Dramaretska, Embajadora de Ucrania de México, rechazó la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un comité para lograr la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues “no hay posibilidad de negociar con Rusia para terminar el conflicto bélico”.

Dramaretska dijo estar agradecido con los intentos de resolver la situación, pero resaltó que el diálogo en estos momentos no es posible. “Estamos agradecidos con los esfuerzos de todos nuestros socios para ayudar a resolver esta situación, pero ahora vemos en realidad que este diálogo por lástima no es posible”, dijo.

“Hasta ahora no vemos posibilidad de negociar con Rusia, el señor [Vladimir] Putin ha respondido anunciando movilización y esa es una respuesta clara a toda la paz que se propone de todas partes del mundo”, añadió.

En la conferencia con los medios de comunicación, la Embajadora fue cuestionada respecto de la postura de neutralidad que ha mantenido el Presidente López Obrador, a lo que compartió las opiniones del propio Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que “la neutralidad hoy en día no es aceptable”.

Por otro lado, sobre la ceremonia formal de anexión de las cuatro zonas de Ucrania ocupadas por Rusia este viernes, tras los referendos, la diplomática aseguró que esos territorios nunca serán de Rusia y por ello no se puede hablar de paz y advirtió que recuperarán esos territorios.

“Esos territorios nunca van a ser parte de Rusia, nadie va a reconocer esto, ni ucranianos ni el resto del mundo, esto sólo en sueños del señor Putin. Vamos a vencer y esto puede durar, pero vamos a liberar todos nuestros territorios”.

.@ZelenskyyUa addressing Security Council on maintenance of peace and security of Ukraine –

No one will be surprised if this Chamber is turned into a zone of violence by russia. It’s just a matter of time before it destroys the last international institution pic.twitter.com/GDSg6DKlhh

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 27, 2022