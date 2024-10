FOTOS y VIDEOS: Satélites captan al poderoso huracán en marcha por el Golfo de México

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- Imágenes satelitales de la NASA y videos compartidos en redes sociales han capturado este lunes la intensidad del huracán “Milton”, que hoy alcanzó la categoría 5 y se dirige hacia la península de Yucatán rumbo a la costa oeste de Florida, Estados Unidos.

La Estación Espacial Internacional (ISS) capturó impresionantes vistas del huracán mientras se desplazaba por el Golfo de México.

Check out this stunning view of Milton's impressive pinhole eye, captured as preliminary, non-operational imagery from GOES-19. pic.twitter.com/ZzlkObNfIp

Los videos compartidos en plataformas como X, TikTok y YouTube muestran el rápido fortalecimiento de “Milton” en su paso por el sureste mexicano y su trayectoria hacia Florida.

Las imágenes satelitales del Instituto Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la ISS revelan la magnitud del huracán y su potencial para causar daños significativos.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc

— International Space Station (@Space_Station) October 7, 2024