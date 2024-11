Jurado de Chicago acusa a jefe seguridad de Iván Archivaldo por tráfico de fentanilo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Un jurado federal en Chicago acusó a José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” y miembro de alto rango en el Cártel de Sinaloa, por su presunta participación en la fabricación de cocaína, fentanilo y otras drogas en México, para luego importarlas a Estados Unidos.

Según las denuncias, el capo, de 44 años, se desempeñó como asesor principal, teniente y jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, junto con sus tres hermanos, así como liderar una facción del Cártel de Sinaloa en México después del arresto y encarcelamiento de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Jose Angel Canobbio Inzunza, 44, aka "Guerito," remains at large in Mexico.

Jose Angel Canobbio Inzunza, 44, aka “Guerito,” remains at large in Mexico. pic.twitter.com/pTjvokVPZC

