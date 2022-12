“Yo fui el responsable”: Presidente reconoce error al invitar a Lilly Téllez a Morena

El Presidente confesó que fue su error invitar a Lilly Téllez como fórmula de Alfonso Durazo, para que un par de años después se cambiara a la bancada del PAN.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se equivocó con la Senadora Lilly Téllez, quien estuvo con el partido de Morena antes de integrarse a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en 2020, donde se ha mantenido hasta ahora.

El Presidente contó en su conferencia de prensa diaria que cuando estaba en campaña en 2018, le dijo a Alfonso Durazo, actual Gobernador de Sonora y Senador en aquel año por Morena, que invitara al movimiento a personajes de la sociedad civil como Lilly Téllez.

“Él [Durazo] se quedó sorprendido. […] Yo fui el responsable de eso, es que se cometen errores, muchos. No hay quién diga que no comete errores”, confesó el mandatario.

“Triunfa la señora [Lilly Téllez] y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser Presidenta, me va a meter a la cárcel. No sólo me he equivocado con ella, está el caso de Germán Martínez, es distinto, son cosas distintas”, explicó.

López Obrador se refirió a un tuit que publicó la Senadora ayer en sus redes sociales, donde compartió la noticia de que Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada de por vida de ocupar cargos públicos, que acompañó de la frase: “Sobre aviso, no hay engaño, Presidente López Obrador”.

Asimismo, el tabasqueño mencionó que así como fue un error suyo integrar a Lilly Téllez a su movimiento, también se equivocó con Germán Martínez, quien militó durante décadas en el Partido Acción Nacional (PAN) y que ocupó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Gobierno para luego ser Senador de Morena y cambiarse a Grupo Plural.

“El caso de Germán [Martínez] es una gente inteligente, abogado, alumno de uno de los ideólogos, fundadores del PAN, Castillo Peraza, así del corte de [Felipe] Calderón, pero ya llegué a la conclusión de que están hechos en serie, son iguales, también sin hacerle nada, al contrario, se le dio la posibilidad de participar como Senador, y luego yo necesitaba una gente buena para el Seguro Social, imagínense, y no, igual, pero esto es parte del noble oficio de la política. Lo importante es no amargarse”, confesó.