Así es como “Los Chapitos” mantienen el monopolio del consumo de droga en Culiacán

Ciudad de México, 7 de diciembre (InsightCrime).- Por fuera del negocio hay un letrero con letras enormes en los que se lee “Supreme”. Llegas y puedes lavar tu auto por 100 pesos, unos cinco dólares. Puedes asegurarte que quedará limpio y oloroso a las fragancias que tienen disponibles: coco, new car, eternity, Hugo Boss, entre otros que están en el catálogo de olores falsificados.

Pero esto no es todo lo que están vendiendo.

En este lavado de autos ubicado en la colonia Las Quintas, uno de los barrios más antiguos y costosos de la ciudad de Culiacán, tienen una oficina a un costado, cuya fachada podría pasar desapercibida si el tráfico de personas no fuera tan pesado.

Al entrar, verás que hay una sala de espera con una televisión y hasta ahí nada es sospechoso, salvo que se expide un olor concentrado a hierba que podría provocar mareos a quien no esté acostumbrado.

Al fondo hay una puerta más. Al abrirla verás a tus lados unos estantes con luces color neón y accesorios que prometen experiencias. Hay pipas, llaveros, encendedores, cremas, aceites, mieles, molinos, brownies, galletas, frituras y dulces de todo tipo de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis, y hasta otras drogas como LSD y crack.

Frente a ti hay una vitrina con más de esos productos y una joven mujer, quien aparenta menos de 20 años. Es una vendedora como pocas, entrenada como para ser barista de Starbucks y personalizar tu pedido.

De forma similar a las tiendas que operan en estados donde la mariguana es legal en Estados Unidos, la vendedora no solo se encarga de la transacción, sino que sirve de guía al comprador. Quizás no sepas qué comprar, pero ella te va a explicar según tus necesidades o ganas de exploración. Detectará también la presentación que más podría convenirte y hasta la cantidad que necesitas en caso de ser primeriza o primerizo.

Hay para quienes ya conocen el producto, con nombres de cepas específicas como royal gorilla o amnesia haze para venderlas por gramo, o promociones de tres cigarros ya forjados por 500 pesos, que serían unos US$25.

Para pagar, puedes tener la seguridad de que aceptan efectivo en Peso mexicano, Dólar, Bitcóin o transferencias bancarias.

Este lugar es uno de los 18 dispensarios que hay en Culiacán. Hay en cualquier espacio: atrás de la Catedral, junto a la Universidad Autónoma de Occidente, a tres calles de la Parroquia Espíritu Santo. Pero todos con fachadas distintas para tratar de “ocultar” los negocios que simulan ser sucursales de los dispensarios en California, donde sí es legal.

Esas promociones revelan, además, a quiénes pertenece el negocio. Los cigarros están dentro de tubos de ensayo tapados con corchos y envueltos con etiquetas graciosas, algunas de presidentes, otras de actrices y personajes de televisión, pero las más visibles son las que tienen un ratón con moño azul o rojo. Es la misma caricatura que se usa en la narcocultura para referirse a Ovidio Guzmán López.

LA NUEVA GENERACIÓN

Guzmán López es medio hermano de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Todos son hijos de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa ahora preso en Estados Unidos, lo cual les dio su apodo: “los Chapitos”.

Para tratar de desarticular la organización, el gobierno estadounidense ofreció recompensas por un monto de cinco millones por quien dé información para la posible captura de cada uno de los hijos de Guzmán Loera.

Las autoridades aumentaron la recompensa poco más de dos años después de que las autoridades mexicanas ingresaran a Culiacán y detuvieran brevemente a Ovidio el 17 de octubre de 2019. Poco después se movilizaron varios grupos armados quienes paralizaron la ciudad y secuestraron a miembros de las fuerzas armadas y a algunos familiares antes de que el gobierno dejara en libertad a Ovidio.

Además de tiendas como Supreme, y unas 10 más que venden una variedad de drogas, “los Chapitos” controlan toda la distribución local de sustancias ilícitas. Es tanta su influencia y capacidad de fuego que han logrado monopolizar y acaparar un mercado violento en el que predominan los levantones —las desapariciones de personas— y la tortura de consumidores y vendedores de drogas.

Esa forma de manejar el mercado es distinta a la que se conocía en Sinaloa, dicen los campesinos desplazados, los pescadores y los consumidores de drogas. Esas diferencias consisten en que había un libre mercado, se podía vender la mercancía o comprarla para consumirla a cualquier postor, así fuera uno u otro proveedor, el tema era competir y lo que predominaba era la oferta y la demanda.

“Antes de que llegaran “los Chapitos” podías venderle [mariguana] a varios, pero ahora te dicen a quién venderle y a quién no. Si le vendes a otro te levantan o te tablean”, asegura el chofer para describir cómo funciona el mercado.

También “los Chapitos” determinan por dónde se debe mover y a qué hora tiene que suceder. Definen los costos en todas sus extensiones y quienes no respetan ese modelo de negocio sufren consecuencias, algunas fatales.

El mercado local no se limita a la mariguana. “Los Chapitos” también manejan un amplio mercado de metanfetamina y fentanilo, el cual no necesita de grandes terrenos de campo o un clima específico, sino que puede ser en laboratorios caseros en cualquier lugar del mundo donde se tenga energía eléctrica, agua potable y ventilación.

Entre 2010 y 2021 el Ejército destruyó casi 700 laboratorios en Sinaloa y los hermanos Guzmán forman parte de la lista de criminales fichados por la administración de Joe Biden, en un nuevo esquema de combate a grupos criminales.

La gran mayoría de esa producción de drogas sintéticas va a Estados Unidos pero una parte se queda en Sinaloa para la venta al precio que quisieran “los Chapitos”.

“Está bien cara, pero ya no le puedes buscar porque ya nomás le puedo comprar a uno, porque si yo le compro a otro me levantan y me tablean”, dice un hombre que es trabajador agrícola al sur de Culiacán y al reconocerse asiduo consumidor de mariguana y metanfetamina.