Sujetos armados disparan contra camión que transportaba migrantes en Ciudad Juárez

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Un camión urbano que transportaba a un grupo de migrantes fue baleado la tarde de este miércoles por sujetos armados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, en el autobús viajaban entre 20 y 40 personas, en su mayoría de origen venezolano. Durante el ataque, el conductor del vehículo habría resultado herido, por lo que lo habría sido trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en el kilómetro 329 del tramo carretero que conduce del seccional de Samalayuca hacia Ciudad Juárez.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de los migrantes.

DESALOJAN A MIGRANTES DE CAMPAMENTO IMPROVISADO

El pasado 27 de noviembre, un campamento improvisado ocupado por migrantes venezolanos que se encontraba instalado junto al Río Bravo, en Ciudad Juárez, fue desalojado en su totalidad por autoridades de distintos niveles del Gobierno.

Aparentemente, sujetos no identificados habrían atacado con piedras tanto a migrantes como a policías, quienes resultaron heridos.

La trifulca habría dejado un saldo preliminar de dos elementos policiales lesionados y venezolanos detenidos.

De acuerdo con información en medios, más de 300 carpas habrían sido atacadas y dos incendiadas por los mismos migrantes con la intención de nos ser desalojados. Ante el incendio, equipos de bomberos acudieron al lugar.

Algunos migrantes habrían indicado que regresarían por la noche a montar un nuevo campamento, dado que no les gustan el albergue. Además, habrían expuesto que fueron violentados por las autoridades durante el traslado a los albergues.

Además, las acciones de los elementos antimotines también fueron a causa de reportes de hipotermia entre los grupos de venezolanos, por los que se les habría transferido para recibir atención médica adecuada.

Los migrantes no desean irse a esos espacios por miedo a ser retornados a su país de origen, a Venezuela, donde pueden ser tratados como traidores a la patria y encarcelados, así lo indicaron los venezolanos.

Con el uso de maquinaria el Gobierno Municipal terminó de quitar las carpas; decenas de migrantes permanecen en el lugar sin saber a dónde ir. Grupos religiosos han llegado al lugar para dar comida a los migrantes.

Cerca de 37 migrantes aceptaron irse a un albergue, principalmente mujeres con niños.

Mexican authorities used brutal force sunday morning to take down “little Venezuela” camp on banks of Rio Grande between ElPaso and #Juarez . Video via ⁦@luistorreslutor⁩ #venezuela . Follow coverage on ⁦@dallasnews⁩ watch: pic.twitter.com/ffbtmpnvob

— Alfredo Corchado (@ajcorchado) November 27, 2022