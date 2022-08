Los cárteles se disputan la ciudad y han subido el tono frente al Estado: analistas

El jueves, Ciudad Juárez, Chihuahua, se volvió escenario de una serie de ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y civiles. Once personas, entre ellas un niño, dos mujeres, una de ellas embarazada, un locutor y tres empleados de una estación de radio perdieron la vida.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado mantienen una lucha por el control de Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha subido de tono frente a las autoridades estatales y federales, coincidieron Rocío Gallegos, directora del diario La Verdad Juárez y Gustavo De la Rosa Hickerson, Diputado local de Morena.

“Hay una situación muy complicada en Juárez, los ciudadano están en una zozobra por lo que está ocurriendo. Estos hechos los hemos visto en la sierra de Chihuahua, los hemos visto ayer, antier, en Guadalajara, los hemos visto en Guanajuato, es una situación que nos arrastra, que se da en medio del análisis a las estrategias de combate a la delincuencia en el país, de ver si esas estrategia pasan a control de los militares”, dijo Gallegos en entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire .

En tanto, el legislador de Morena indicó que los ataques ocurridos el jueves, en los que se atentó de manera directa en contra de civiles, tienen un “tinte político”.

“Esto ya tiene un tinte político, es decir, los narcotraficantes están luchando, están enfrentándose al Gobierno, la pregunta que nosotros tenemos es: ¿a cuál gobierno? Porque pueden estarse enfrentado al gobierno municipal, al Gobierno estatal o al Gobierno federal. La policía es la que está más en contacto y en contexto de la protección de los delincuentes y los grandes capos”.

Así es como unos hombres se resguardaron durante uno de los ataques armados en una gasolinera de Ciudad Juárez. Se habla de quema de camiones, establecimientos y asesinatos de policías. pic.twitter.com/Iqvz28kLTj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 12, 2022

Once personas, entre ellas un niño, murieron a causa de los ataques a comercios registrados ayer en Ciudad Juárez, además, 12 personas resultaron lesionadas, confirmó la Fiscalía estatal.

De acuerdo con las autoridades, los hechos comenzaron luego de que se desatara una riña entre grupos rivales dentro del Centro de Reintegración Social (Cereso) número 3, ubicado en dicha ciudad.

Tras este incidente, que dejó un saldo de dos hombres muertos y más 20 heridos, la violencia se trasladó a las calles de Ciudad Juárez. Ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería se registraron en distintos puntos de la urbe.

Entre las personas que perdieron la vida hay al menos dos mujeres, un locutor y tres empleados de una estación de radio.

Gustavo de la Rosa apuntó que lo sucedido en la ciudad fronteriza confirma que lo que era una lucha entre grupos delictivos por el control de la plaza, se convirtió en una guerra contra las instituciones.

“Aquella guerra por esquinas que produce alrededor de 100 muertos por mes, ayer se convirtió en una guerra, en un ataque de un grupo de delincuentes en contra de las instituciones y en contra del comercio, es decir, son actos en contra del sistema, en contra del gobierno, en contra de los empresarios”.

Luego de los violentos incidentes la localidad fronteriza amaneció este viernes en una tensa calma, con numerosos comercios y centros educativos cerrados, poca presencia de personas en las calles y patrullaje constante de militares y policías en algunos puntos de la ciudad.

“El día de ayer [el jueves 11 de agosto] fue una jornada negra para los juarenses, fue una jornada muy difícil e incluso el día de hoy las autoridades llamaban a los ciudadanos a que trataran de retomar su actividad cotidiana con precaución pero que salieran a activar su vida normal”, dijo Rocío Gallegos.

La directora del diario La Verdad Juárez cuestionó el proceder de la Gobernadora Maru Campos Galván y de las autoridades municipales que guardaron silencio durante los incidentes.

“El jueves fue realmente sorprendente que la Gobernadora durante toda la jornada guardó silencio, no hubo mensaje a la ciudadanía que explicara qué estaba ocurriendo para que la misma ciudadanía tomara sus decisiones. La Gobernadora salió cerca de las 10:30 de la noche, el Presidente Municipal salió cerca de la media noche y fueron a decir que lamentaban los hechos, fue un mensaje más bien como de buen deseo de lograr algo”.

Gallegos detalló que tan sólo unas horas antes de los ataques, Maru Campos había colocado la primera piedra de la llamada Torre Centinela. Durante el acto, recordó, la mandataria aseguró que los grupos delictivos ya no podrían operar con libertad en la ciudad.

“Unas horas antes la Gobernadora había estado en Ciudad Juárez para poner la primera piedra de lo que va a ser un centro táctico de seguridad de todo el estado, desde Ciudad Juárez, un edificio que denominan la Torre Centinela desde donde va a tener una serie de vigilancias. Antier en la inauguración de ese edificio, la Gobernadora hacía un llamado a los grupos del crimen organizado y decía que ‘aquí no iban a poder actuar, que aquí en Ciudad Juárez iba a haber seguridad y garantía, que no iban a poder sembrar terror ni pánico en la población porque iba a haber vigilancia’, unas horas bastaron para que se desatara ese terror y ese pánico en la comunidad, entonces llama mucho la atención en todo esto”.

Historias del México Pacificado®️ Ahora es Ciudad Juárez #Chihuahua Por lo menos 6 comercios incendiados tras motín en el penal local 👇pic.twitter.com/8ZBkYQuN8f — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) August 12, 2022

En tanto, Gustavo de la Rosa dijo que estos actos violentos podrían ser producto del rompimiento de acuerdos entre los grupos del crimen organizado y las propias autoridades.

“El narco necesita protección permanente, es decir, las policías estatales, municipales inclusive la FGR, son los que le pueden dar los marcos e protección. Muchas veces una reacción tan violenta viene porque alguien rompió un pacto, posiblemente esto se da con motivo del homicidio que sucede dentro del Cereso”.

Finalmente, Rocío Gallegos afirmó que Ciudad Juárez se ha convertido en un “laboratorio de estrategias de combate a la violencia fallidas”. Dijo, que a pesar de lo que expresan las autoridades, los ciudadanos de esta urbe no cuentan con una garantía de poder vivir con tranquilidad y seguros de que no serán víctimas de un atentado al salir de sus hogares.

“Nosotros hemos visto en Ciudad Juárez una serie de estrategias fallidas, siento que Juárez ha sido un laboratorio, de estrategias de combate a la violencia, de combate al crimen y hasta ahora vemos que al menos han sido fallidas porque aquí están los resultados, no hay datos convincentes de que esto nos traiga la paz, de que esto viene con seguridad para que podamos tener garantías de poder movernos de manera libre sin el riesgo de sufrir un ataque, sin el riesgo de sufrir un atentado, ese es el gran desafío que tienen las autoridades, constantemente son desafiadas por el crimen organizado, por estos grupos que tienen los controles no solo de los Ceresos, no solamente de corporaciones, ahora de las calles, creo que es muy complicado y creo que es el desafío que tienen ahora en sus manos”.

Estas son las imágenes de la cámara de seguridad de la pizzería ubicada en una plaza comercial en Ciudad Juárez. Se captó el momento del ataque a balazos; los clientes resultaron lesionados. Así los abrazos no balazos. 😡 pic.twitter.com/qXfNikbyFS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 12, 2022

El viernes, durante su conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido en la ciudad fronteriza y expresó su rechazo porque los ciudadanos sufran las consecuencias de los actos cometidos por los cárteles.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”.

Por su parte, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que desde ayer se estableció comunicación con la Secretaría de Seguridad del Estado, con el Fiscal General Roberto Fierro y con el Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez. Además, señaló que los presuntos responsables serían integrantes de las bandas “Los Mexicles” y “Los Chapos”.