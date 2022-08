Las calles de Juárez amanecen vacías: criminales mataron inocentes por represalia

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Ciudad Juárez amaneció con las calles vacías hoy, después del ataque de grupos armados contra ciudadanos en aparente venganza. En represalia. El terror que albergó esta comunidad fronteriza luego de los ataques armados, incendios y agresiones a empleados de tiendas de conveniencia y una pizzería se respira un día después. Al menos 11 personas fueron asesinadas unas horas después de una riña entre grupos delictivos rivales al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita: se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo el enfrentamiento entre dos grupos sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.