Clara Brugada y Ebrard se reúnen para conversar sobre “fortalecer la 4T” rumbo a 2024

La precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que conversó con Marcelo Ebrard sobre los proyectos a futuro para fortalecer el proyecto de la exalcaldesa, con miras a las elecciones de 2024.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La precandidata por Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, se reunió ayer miércoles con Marcelo Ebrard para dialogar sobre la experiencia del excanciller como Jefe de Gobierno de la Ciudad.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la exalcaldesa de la Alcaldía Iztapalapa dio a conocer que el político, quien volvió a las filas de Morena recientemente, la visitó para compartir con ella impresiones respecto de su experiencia al mando de la capital mexicana, pero también para conversar sobre el proyecto a futuro con miras al “fortalecimiento de la transformación”.

Lo anterior ocurre gracias a que Marcelo Ebrard informó el pasado 13 de noviembre que permanecería en Morena para trabajar de la mano de Claudia Sheinbaum, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Me visitó @m_ebrard, me compartió su experiencia como jefe de Gobierno. Estoy segura que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de la transformación. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones MORENA pic.twitter.com/9nXbEZDwZk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 7, 2023

El exjefe de Gobierno también compartió en su cuenta de X detalles sobre el encuentro con Brugada, y destacó que ambos tienen en común haber trabajado por años en la construcción de un mejor panorama para la CdMx.

“EBRARD NOS APOYARÁ”: CLARA BRUGADA

El pasado 17 de noviembre, la precandidata de Morena reveló en entrevista con “Los Periodistas“, programa que se transmite a través de YouTube, en el canal de SinEmbargo Al Aire, que el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón la llamó para felicitarla y para expresarle su apoyo rumbo al proceso electoral del próximo año; además, señaló que le propuso al exjefe de Gobierno sumar a alguien de su equipo al proyecto de la precandidata, invitación que Ebrard aceptó.

“Yo pienso que Marcelo sí debería de integrarse, espero que en algún momento de la precampaña se integre, creo que hay voluntad para ello. Se está construyendo la unidad con Marcelo y espero que participe pronto en este proceso […] Hoy en la mañana me llamó Marcelo Ebrard a saludarme y felicitarme. Yo le propuse que alguien de su equipo forme parte de este consejo, le propuse que participara, es el momento de la unidad y me dijo que sí, que iban a nombrar a alguien”.

El respaldo hacia Clara Brugada se dio tan solo unos días después de que Ebrard anunciara —tras semanas de aplazar su postura— que se quedaría en Morena: “¿Por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos 23 años?”, argumentó.

En una conferencia de prensa, el excanciller dijo que ha estado dialogando con Claudia Sheinbaum, pero dejó en claro que no había hecho contacto con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no participó en lo que llamó “entendimiento”, es decir, un acuerdo con la virtual candidata presidencial de la izquierda.

Comparto mi tercer spot sobre los más de 200 km de caminos seguros con los que, junto con el gran trabajo de la Dra. @Claudiashein, se redujeron más del 50% los delitos de alto impacto. ¡#ClaraQueSÍ! Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nal. Elecciones MORENA pic.twitter.com/gA8NQtIHBj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2023

“No consideré conveniente, no me pareció cambiar de posición. Respeto profundamente a Movimiento Ciudadano, pero ellos tienen otra postura”, sostuvo después de meses de rumores de que buscaría la Presidencia por otra fuerza política. “Siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la Presidencia porque creo que puedo hacer la diferencia y en eso nunca voy a cambiar. Entiendo que hoy las circunstancias no son para eso, pero no voy a desistir de ese objetivo”.

Con Marcelo Ebrard de su lado, Clara Brugada sumaría un elemento importante a su Comité Asesor, el cual está conformado por Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y otros exaspirantes para el proceso electoral de 2024.